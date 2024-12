Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello. Una persona sta per entrare nella casa più spiata d’Italia e avrà il compito di preparare la cena di Natale. Un momento bellissimo per i concorrenti, anche se per qualcuno non sarà certamente l’esperienza più emozionante della sua vita. Con questa donna non è partito nel migliore dei modi e quindi potrebbe pure esserci un po’ di imbarazzo.

I concorrenti del Grande Fratello potranno quindi convivere temporaneamente con questa persona, che preparerà la cena di Natale rendendo speciale questa importante giornata di festa. La notizia è stata annunciata nel promo ufficiale della prossima puntata in diretta, che ci sarà lunedì 23 dicembre.

Grande Fratello, sta per entrare una persona che preparerà la cena di Natale

Dunque, un’ospite a sorpresa sta per entrare al Grande Fratello per trasformare la cena di Natale in qualcosa di indimenticabile. Avrà un ruolo fondamentale, infatti sfamerà tutti i concorrenti e potrà stare vicina a sua figlia, che è una delle protagoniste del reality. Mentre un altro gieffino potrebbe anche storcere il naso quando la vedrà arrivare.

Sarà la mamma di Shaila, la signora Luisa, a preparare il cenone natalizio. La donna varcherà la porta rossa già il 23 dicembre per confrontarsi con sua figlia e parlare per la prima volta con Lorenzo. Poi la donna resterà anche il giorno successivo per festeggiare con l’ex velina di Striscia la Notizia e gli altri inquilini il Natale.

A Natale la mamma di Shaila preparerà la cena in casa ma perché ✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/nQcdqfZpjG — Che aria tira❔ (@cheariatira) December 17, 2024

Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, ha scritto che “presto ci sarà un incontro tra la mamma di Shaila e Lorenzo, dove lei si scuserà per le cose che ha detto. Mi sembra il minimo!”.