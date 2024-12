Al Grande Fratello da qualche giorno ormai i concorrenti sono divisi. Due gruppi, uno in casa e uno in tugurio e ovviamente le separazioni sono toccate alle coppie più chiacchierate. Non sono mancate liti tra chi è rimasto sotto lo stesso tetto e tra le più clamorose quelle tra Helena e Shalia e Yulia e Lorenzo. Alfonso Signorini indagherà senza dubbio nella nuova puntata.

Ma lunedì 2 dicembre ci sarà anche l’ingresso di massa. Ben 5 i nuovi concorrenti che forse faranno fronte all’emorragia di ascolti e alle continue polemiche sul cast. Chi varcherà la porta a rossa? Maria Monsè con la figlia 18enne Perla Maria come unico concorrente, l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori.

Grande Fratello, chi è e cosa fa Emanuele Fiori

Gli altri nomi sono tutti più o meno conosciuti mentre quello di Emanuele Fiori no. Ma sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico e magari qualcuno dentro il reality. Nato a Cagliari il 15 maggio 1996, per quanto riguarda il lavoro è un fisioterapista specializzato in ambito ortopedico e nella riabilitazione sportiva.

Dal sito ufficiale del suo centro di fisioterapia, il Fisiofiori, si scopre che ha eseguito il tirocinio presso il settore giovanile del A.C. Milan nell’ambito del FIFA medical center of excellent Isokinetic e presso Physioclinic di Milano. Emanuele Fiori gestisce lo studio insieme a suo fratello gemello Daniele a cui è molto legato.

La vita privata? Dal punto di vista personale, le informazioni scarseggiano ma dando uno sguardo al suo profilo Instagram, si capisce che è single. Non trapela infatti alcuna immagine che lasci presagire ad un fidanzamento in corso. Nascerà qualche flirt nella casa?