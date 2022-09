“Situazione difficile”. Elisa Isoardi, il segreto è durato poco: la notizia è già ovunque

Elisa Isoardi, il suo nuovo programma Vorrei dirti che bocciato dai telespettatori. Un’attesa lunga più di un anno (da tanto infatti la conduttrice mancava dagli schermi rai con un suo programma) che non ha dato gli esiti sperati ed un situazione professionalmente molto difficile. Inutile dire che le attese della vigilia erano ben altre. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Repubblica Elisa Isoardi aveva raccontato aspetti del suo programma ‘Vorrei dirti che’. “È tutto nelle mie corde, in questo programma c’è il totale della mia storia”, spiega la conduttrice.



“Io sarò il Virgilio dei sentimenti – continuava Isoardi – con i piatti della tradizione senti l’odore e torni indietro nel tempo. Con me le persone chiederanno scusa e diranno grazie, due parole che oggi si usano poco ma che sono terapeutiche, o magari diranno ti voglio bene prima che sia troppo tardi. Troveremo insieme il coraggio di usare e esprimere questi sentimenti”.





Elisa Isoardi, il suo nuovo programma Vorrei dirti fa flop: ascolti al 2,5%



Elisa Isoardi che era conscia delle difficoltà della domenica: “è un giorno difficile ma importante per tenere compagnia alle persone che stanno a casa e a chi sta solo: me ne accorgo io stessa, che voglio sempre accanto i nipoti e le persone care”. Ma sperava i un esito di diverso. I dati auditel sono impietosi: Vorrei dirti che: per la trasmissione di Rai Due dati da incubo (2.3% di share). Vittoria schiaccianti per TV8 che con il GP di Monza vola al 28%.



A bocciare il programma anche il sito Tvblog.it che scrive: “è creato per gli emotivi, ma è fastidiosamente preconfezionato”. Salvandolo poi parzialmente: “Vorrei dirti che ha comunque il merito di non essere morboso nel cercare a tutti i costi l’effetto strappalacrime, non percorre la strada della tv del dolore (e menomale, ci manca solo questa)”.



E ancora: “infine (a parte alcuni accorgimenti che si possono fare), non appesantisce troppo il pubblico televisivo della domenica pomeriggio che rimane sempre quello con un bisogno: cercare la leggerezza”. Insomma, rimandato alla prossima settimana. Del resto la concorrenza era spietata e per farsi conoscere serve comunque tempo.

