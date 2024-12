Neanche il tempo di mettere piede nella casa del Grande Fratello che su Maria Monsè è già esplosa una polemica clamorosa. Ed è stata tirata in ballo anche la figlia Perla, che diventerà concorrente assieme alla madre famosa. Ma c’è un retroscena riguardante la trattativa col reality show, che sta già alimentando un bel po’ di polemiche tra il pubblico.

A parlarne è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha criticato la futura concorrente del Grande Fratello, che dovrebbe entrare nella serata di lunedì 2 dicembre. Maria Monsè e la figlia Perla sono pronte a varcare insieme la porta rossa, ma sembra proprio che le idee originarie della produzione non corrispondessero proprio a quanto poi realmente deciso.

Grande Fratello, è già bufera su Maria Monsè: coinvolta la figlia Perla

Una segnalazione giunta all’esperta di gossip ha già sollevato il caso intorno al Grande Fratello e a Maria Monsè. La 50enne attrice e noto personaggio della televisione è finita nella bufera per la decisione presa, che ha coinvolto la figlia Perla. E scopriremo nelle prossime ore se saranno fornite ulteriori spiegazioni su questo argomento scottante.

Un follower di Deianira ha scritto: “Io so di certo, da amico di autrice del GF, che volevano soltanto Perla. Ma la madre ha voluto esserci di forza pure lei…”. E la Marzano ha aggiunto: “Sì, anch’io sapevo così. Va beh, ci sono persone che proprio non riescono a stare lontane dalla televisione, né a farsi da parte nemmeno per un attimo”.

Il Grande Fratello avrebbe voluto avere solamente la figlia 18enne nella casa, ma Maria Monsè avrebbe insistito per diventare anche lei concorrente. E alla fine avrebbe raggiunto il suo obiettivo.