Siamo ormai vicini alla fine dell’anno e i concorrenti del Grande Fratello trascorreranno il Natale nella casa più spiata d’Italia. Ma proprio in queste ore è uscita fuori una brutta notizia relativa a Maria Monsè e alla figlia Perla Maria. Fuori dal reality show si è saputo tutto e le due gieffine ancora non sanno nulla, ma quando apprenderanno tutto resteranno malissimo.

Al Grande Fratello Maria Monsè e la figlia Perla Maria sono entrate da poco tempo, ma mai si sarebbero aspettate di doversi trovare di fronte ad una vicenda così negativa. Andiamo a vedere insieme cosa ci dobbiamo attendere nella prossima puntata in diretta, l’ultima prima dell’arrivo del 2025.

Grande Fratello, brutta notizia per Maria Monsè e la figlia Perla Maria

C’è stato un sondaggio sul Grande Fratello in vista della puntata di lunedì 30 dicembre e si è subito saputo che Zeudi sta diventando la preferita del pubblico col 37% dei voti. In seconda posizione il fratello di Jovanotti, Bernardo, con il 23% delle preferenze. Si salverebbe anche Emanuele, ottenendo il 20,74%.

Coloro che potrebbero essere eliminate sono Maria Monsè e Perla Maria, che si attesterebbero al 18,80% e quindi sarebbero le meno votate. Il Capodanno dovrebbero trascorrerlo a casa, non assieme agli altri coinquilini. Anche se tutto può certamente variare da un momento all’altro.

Non resta che attendere i dati ufficiali del televoto, ma per ora le anticipazioni sono tutte negative per Maria Monsè e Perla Maria.