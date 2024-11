Sono passati giorni ma ancora si parla e parecchio dell’esclusione di Angelo Madonia da Ballando con le stelle. Anche perché non era mai successo nella storia del programma che un ballerino professionista venisse allontanato dalla trasmissione. La notizia, resa nota con un comunicato, è stata commentata da tutti, incluso il diretto interessato che ha poi rotto il silenzio con un’intervista fiume rilasciata al Corriere della sera.

In breve il maestro di danza di Federica Pellegrini ha fatto sapere che “è stata una doccia fredda, un’iniziativa presa dalla Rai e la produzione Ballando” e che avrebbe voluto ricevere un po’ più rispetto riguardo alla sua sfera personale e la storia con Sonia Bruganelli (anche lei nello show con Carlo Aloia, ndr).

Angelo Madonia, ił retroscena dopo l’esclusione da Ballando

Eppure, stando a un retroscena riportato da TvBlog, in passato Angelo Madonna sarebbe stato già “richiamato” dalla produzione.“Già nelle scorse settimane, alcune voci di corridoio, raccontano di raccomandazioni fatte dal team di Ballando ad Angelo Madonia”, si legge sul sito.

Queste “raccomandazioni nascevano dal fatto che Madonia stesso veniva visto dalla produzione del programma spesso distratto durante le prove con la sua partner Federica Pellegrini. In questo modo la campionessa di nuoto non sarebbe stata preparata al meglio per le sue performance del sabato sera. La produzione dunque avrebbe richiamato Madonia all’ordine”.

E, sempre stando a quanto riporta Tv Blog, dopo quel richiamo le cose sembravano cambiate, migliorate. Ma dopo il ballo e l’abbraccio della scorsa puntata la querelle è stata “una specie di goccia che ha fatto traboccare il vaso. Si è così arrivati alla decisione di lunedì, in cui per la prima volta è stato allontanato un maestro del cast di Ballando con le Stelle”. Si legge infine che Federica Pellegrini ha appreso solo nel tardo pomeriggio di lunedì dell’estromissione del suo partner e anche la Divina, dicono molti, “sia stata molto paziente in tutte queste settimane”.