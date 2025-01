Dopo José ad Affari Tuoi è il momento di Daniela. La concorrente della Sicilia nella vita si occupa di ricerca clinica per una società farmaceutica e nella puntata del programma di Stefano De Martino andata in onda il 2 gennaio 2025 gioca insieme alla sorella Giada, decoratrice di ceramica. Pesca il pacco numero 8 e inizia bene: già con il primo tiro le due sorelle eliminano il pacco da 50 euro e dopo un’altra serie fortunata arriva la prima offerta del dottore, rifiutata.

La partita prosegue molto bene: a poco meno di metà partita Daniela e Giada possono ancora contare su 7 pacchi rossi e 4 pacchi blu. Il dottore offre loro un cambio ma anche qui è no: “Non ci sono numeri cui sono particolarmente legata – spiega la pacchista siciliana – Non ho mai nemmeno giocato e quindi per il momento continuerei a mantenere il mio pacco. Rifiutiamo il cambio”.

Daniela ad Affari tuoi, il caos dopo la partita

La puntata prosegue con Daniela che non sbaglia un colpo ma quando arriva al finale di partita con diversi pacchi rossi ancora in gioco. E alla fine restano sul piatto quello da 100 euro, 20mila euro e 300mila euro. Il dottore richiama e offre alle due sorelle 75mila euro, “Qui si ragiona – analizza Giada, convinta che la cifra più alta sia nel pacco 11, Abruzzo- Ma mi porta a pensare: perché ci ha offerto una cifra così alta?”.

E così, dopo un veloce ragionamento e considerando la cifra offerta loro, le sorelle decidono di fermarsi. Ma aveva ragione Daniela: era proprio il suo pacco, il numero 8, a contenere i 300mila euro. 75mila è una bella somma, ma certo 300mila ha pensato la concorrente, la cui reazione ‘disperata’ ha fatto scattare i fan di Affari tuoi.

Ste cose mi fanno incazzare come se avessi perso i soldi,

Perché cazzo non ragionano mai sulle offerte.

#affarituoi — ktaevjk ~ in the heart killers era 🔫 (@silviarkiveF) January 2, 2025

era ovvio che avessero i 300k, stava facendo delle offerte troppo alte il dottore stasera #affarituoi — mangiaqueen🧚🏽‍♀️ (@purplesoulbaby) January 2, 2025

Questa è proprio scema, dice "avevo ragione io" quando avrebbe già accettato 49mila euro#AffariTuoi — Loris Giordano (@danoris2110) January 2, 2025

“Certo ti girano a vedere i 300k nel pacco… ma 75k sono comunque un’ottima consolazione, dai”, “Andassi a casa con 75mila piovuti dal cielo, non avrei rimpianti né mugugni!”, si legge su X. E ancora, chi va più sul pesante: “Ste cose mi fanno inc… come se avessi perso i soldi, Perché c… non ragionano mai sulle offerte”.