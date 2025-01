Al Grande Fratello Lorenzo si è imbestialito non poco nelle ultime ore. Ha scoperto qualcosa che proprio non gli è piaciuto e ha deciso di dirlo chiaramente, senza che si tenesse tutto dentro di sé. Spolverato ha avuto un dialogo con Ilaria e le ha raccontato cosa aveva appena saputo, qualcosa che non doveva succedere secondo lui e che ora gli stà provocando tanto fastidio.

Dunque, Lorenzo ha esclamato questo davanti alle telecamere del Grande Fratello: “Questa cosa mi dà troppo fastidio“. Ilaria ha provato a spiegargli ciò che pensava e a farllo ragionare, ma l’idea del modello è rimasta uguale. Andiamo a vedere insieme cosa è successo nelle scorse ore.

Grande Fratello, Lorenzo infuriato: “Sono infastidito da questa situazione”

Praticamente Lorenzo si è imbufalito di fronte a Ilaria e anche a Pamela, ma in particolare di fronte a quanto rivelato dalla Galassi lui non è sembrato comprenderlo. Shaila aveva infatti avuto un confronto con Luca su alcune dinamiche delle scorse settimane. La Gatta ha poi riferito tutto ad alcune sue coinquiline, escludendo Spolverato, e quest’ultimo si è appunto inalberato.

Secondo Ilaria, Shaila non è andata a parlare con Lorenzo perché non voleva infastidirlo dato che lei conosceva il suo giudizio a proposito di Luca. Ma Spolverato ritiene Shaila anche la sua migliore amica e non si aspettava questo gesto della ragazza, che ha preferito tenergli nascosto i dettagli della conversazione con Calvani. E Lollo ha detto: “Il mio era un capire che cosa si fossero detti“.

Vedremo se ora ci sarà un confronto diretto tra Lorenzo e Shaila per appianare le diverse vedute e per raggiungere quindi un compromesso.