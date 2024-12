Manca poco alla nuova diretta del Grande Fratello, lunedì 16 dicembre 2024, sempre in prima serata e sempre su Canale 5, Alfonso Signorini si collegherà con la casa per sviscerare le nuove dinamiche e, a quanto pare, presentare nuovi concorrenti. Ci sono nuove coppie, nuove alleanze ma anche nuove discussioni tra gli inquilini e tra chi sta vivendo un momento delicato in questo percorso al reality ci sono Jessica Morlacchi e Luca Calvani.

La cantante e l’attore si sono legati subito e molto al Grande Fratello ma la loro amicizia sta vacillando in queste ultime ore. L’attore vorrebbe sentirsi libero di essere amico di chiunque all’interno della Casa, mentre la concorrente romana non accetta che lui sia così legato a Helena Prestes. Insomma, è sempre più gelosa di Luca Calvani ed è finita male.

GF, Luca contro Jessica: “Lo fa apposta per uscire”

Nelle ultime ore i due hanno litigato, Jessica non sopporta che Luca si sia avvicinato a Helena ma durante la discussione la cantante si è anche lasciata scappare una frase infelice che ha ferito particolarmente l’attore toscano. Che si è confidato con Luca Giglio e MariaVittoria Minghetti ed ha spiegato che secondo lui Jessica starebbe esagerando di proposito per uscire dal Grande Fratello senza ritirarsi.

Poi ha loro rivelato che Jessica gli avrebbe rivolto una battuta di cattivo gusto: “Le ho detto che fuori ho un compagno e che lei deve portare rispetto. Questa cosa l’ha ferita, c’è rimasta male. Io penso che Jessica stia male e stia facendo la matta di proposito per uscire senza ritirarsi. Sì, credo stia facendo la pazza per uscire. Mi sembra impossibile che sia seria adesso. Mi pare che sia così fuori dalla ragione che non capisco se lo fa… se ha qualcosa in mente per uscire o per non ferirmi, non capisco più niente”.

Dire a luca “QUI LA DONNA SONO IO” è una gran bella cattiveria.



E non provate a dire di no, perché è così e basta.#grandefratello pic.twitter.com/YpHFDaFlwS — Cri (@Cristia44732265) December 14, 2024

E ancora, sempre Luca molto deluso: “Mi ripeteva ‘qui la donna sono io, ricordati che qua la donna sono io’. Ci mancava la battuta a sfondo… meglio che non parlo. Una frase infelice. Poi urlava ‘imb… levati la corona, la donna sono io’. Che poi uno su queste frasi potrebbe vederci altro, ma io lascio perdere. Non ho voluto alimentare la cosa e me ne sono andato senza replicare. Alzava la voce e non c’era verso di parlare in maniera civile”. In conclusione le ha ribadito di non parlare “tutto il giorno di Helena perché poi sembra infognata su questo argomento”. E a quel punto lei “si è arrabbiata ancora più di prima”.