Al Grande Fratello non c’è pace per la coppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I due sembravano “riprendersi” dopo la diretta di sabato scorso, durante la quale la mamma della ballerina aveva espresso giudizi durissimi contro il compagno della figlia. Ma nella notte è scoppiato una nuova bufera.

“Non è una brava persona, è un giocatore accanito”, aveva dichiarato mamma Lucia. Lorenzo, dal canto suo, non aveva replicato, limitandosi a promettere che avrebbe fatto ricredere la suocera, in particolare impegnandosi a controllare la propria gelosia. Tuttavia, alcune nuove dichiarazioni del modello hanno sollevato dubbi nel pubblico sulla stabilità della coppia. Parole pronunciate alle spalle di Shaila.

“Prima tutte le mattine così, invece ora…”. Grande Fratello, la rivelazione choc di Lorenzo su Shaila

Nella notte appena trascorsa, Lorenzo ha fatto delle confidenze agli altri inquilini riguardo al suo rapporto con la ballerina. Il video è finito in rete, dove ha scatenato un vero e proprio polverone. Secondo alcuni detrattori della coppia, le dichiarazioni del modello dimostrerebbero che Lorenzo non è innamorato come sostiene. “Per me vuole lasciarla, ma non trova il modo di dirglielo”, ha scritto un utente su X alla luce di quanto detto.

Ma cosa ha dichiarato Lorenzo? Spolverato stava raccontando ai nuovi entrati nella casa, in particolare al fisioterapista Emanuele Fiori, il clima che si respirava nei primi giorni del reality, esprimendo un certo rimpianto per la situazione attuale. “Ognuno aveva il proprio letto, saltavi sul tuo e andavi in quello di Amanda, in quello di Mariavittoria. Non c’era una mattina triste: la giornata iniziava a bomba e finiva a bomba. Anche con tutti i piccoli flirt… Ti guardavi da lontano con Shaila, ti guardavi con Helena, tutta questa roba qua. Divertentissimo. Adesso, invece, mi sveglio tutti i giorni con lei“. ha detto Lorenzo, riferendosi chiaramente a Gatta. “È bello, ma mi sento limitato”.

Pensa dire mi sento limitato svegliandomi nel letto della ragazza di cui dico di essere innamorato e pensare che era più divertante saltare su letti di altre e flirtare con altre. Shaila è troppo per lui #shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/6AFABI5Rzf — Tudo Drama🥭 (@einvecenoo) December 13, 2024

Apriti cielo. Essendo la coppia più discussa del reality, sul web si è scatenato un acceso dibattito tra i sostenitori degli “Shailenzo” e chi invece pensa che la loro sia una relazione costruita. “Pensa dire: mi sento limitato svegliandomi nel letto della ragazza di cui dico di essere innamorato, e ricordare con nostalgia i giorni in cui saltavi nei letti delle altre. Shaila è troppo per lui“, ha sentenziato un utente. Un altro ha ricordato le critiche rivolte alla mamma di Shaila per i suoi avvertimenti su Lorenzo: “Lei aveva capito tutto, al contrario della figlia”.

Ma c’è anche chi ha preso le difese di Lorenzo, come quest’altro utente, che ha scritto: “Manca un bel pezzo in cui dice che non lascerebbe mai Shaila perché l’amore è forte ma che deve trovare il modo di essere più se stesso come è riuscita a fare lei. Perché lo dovete sempre mettere in croce?”.