Ancora critiche per Mara Venier durante la puntata di oggi di Domenica In, la presenza dell’ospite in studio ha indispettito una parte del pubblico. Mara Venier, a dispetto di tutto, sembra intenzionata a continuare la sua avventura sul primo canale. Nelle settimane scorse aveva lanciato un messaggio che sapeva di certezza. Un vero e proprio colpo di scena che ha sorpreso tutti, dato che le ultime informazioni parevano essere diverse.

Invece avrebbe cambiato idea e ora sarebbe pronta a comunicare ufficialmente le sue intenzioni anche alla Rai. “Se mi vogliono rimango, ti do questo grande scoop. Tanto se lo dico nessuno ci crede”. Pochi mesi prima aveva annunciato il suo addio imminente.





Domenica In, polemiche per l’ospita di Pierpaolo Pretelli

Alcuni mesi fa queste erano state le dichiarazioni di Mara Venier sul suo futuro a Domenica In, come ricordato dal sito Novella 2000: “Sicuramente sarà l’ultimo anno mio, perché non è che posso arrivare a Domenica In col bastone. Lo dico sempre ma sarà così. Devo dire che già vivo una tragedia dentro casa perché mio marito Nicola non era assolutamente d’accordo e probabilmente ha anche ragione lui”.

Quella di oggi è stata una giornata impegnativa per Mara che, tra gli altri, ha avuto ospite Pierpaolo Pretelli che ha raccontato il momento in cui è nato l’amore con Giulia Salemi, da poco diventata mamma: “Lei mi faceva ridere tanto, ci prendiamo tanto in giro penso che il segreto del nostro rapporto sia il non prendersi mai sul serio, ridere e scherzare abbiamo molti punti in comune.”

Ma sto pretelli , pretello o come si chiama, a che titolo è lì? Tutte le volte che ci incappo mi dà l'impressione di avere le competenze di una teiera e la bravura di uno scolapasta. — SimposiumMaximo (@simposiummaximo) January 26, 2025

A #DomenicaIn c'è un tale Pierpaolo Pretelli, un giovanotto per il quale misteriosi mi paiono i meriti della sua apparizione televisiva. — Michele Accorinti (@MicheleAccorin1) January 26, 2025

L’ospitata di Pretelli ha fatto arrabbiare una fetta dei fan che se la sono presa anche con Mara Venier: “Fino a quando dovremo sorbirci questa gente in tv? Mara, io ti voglio bene, ma credo sia arrivato il momento di farti da parte: sei una grande e lo resterai per sempre, ma basta”. E invece c’è chi ci va ancora più pesante: “Se fossi nella Rai non le rinnoverei il contratto: ha stufato, è ora di fare le valige”. Commento al quale arriva subito la replica: “Cacciare Mara Venier dalla Rai è come cacciare il papa da San Pietro, non diciamo assurdità”.