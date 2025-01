Durante una recente puntata di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha interrotto la trasmissione per annunciare il rientro in Italia di Cecilia Sala, giornalista italiana che era stata arrestata a Teheran mentre realizzava un reportage sulle proteste in Iran. “Devo interrompervi un attimo per leggere un’agenzia appena arrivata – dice visibilmente emozionata Eleonora Daniele – Palazzo Chigi ha annunciato che Cecilia Sala sta rientrando in Italia… È decollato pochi minuti fa da Teheran l’aereo che sta riportando la giornalista a casa…”.

Cecilia Sala, nota per il suo podcast Stories e per le collaborazioni con testate internazionali, si trovava in Iran per documentare le manifestazioni scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini. La sua detenzione aveva suscitato preoccupazione tra colleghi e organizzazioni per la libertà di stampa. L’annuncio del suo rilascio e rientro in Italia è stato accolto con sollievo. Eleonora Daniele, visibilmente emozionata, ha sottolineato l’importanza del lavoro dei giornalisti in contesti difficili e ha espresso solidarietà a Cecilia Sala e alla sua famiglia.





Ancora: “Abbiamo dato quella che si può definire davvero una grande, grande notizia. Da giornalista ovviamente ne sono felice… Lei è una ragazza bravissima e coraggiosa… Ha testimoniato un nuovo modo di fare il mestiere ed è stata arrestata con accuse inesistenti e devo ringraziare chiunque si sia prodigato per liberarla…”. La vicenda di Cecilia Sala evidenzia i rischi affrontati dai giornalisti in aree di conflitto e la necessità di garantire la loro sicurezza.

Il suo ritorno rappresenta una vittoria per la libertà di stampa e un incoraggiamento per chi continua a raccontare la verità in condizioni avverse. La Daniele poi ricorda: “La mamma aveva chiesto il silenzio stampa… Lo ricordiamo molto bene… Lei ha detto che dormiva per terra e che le avevano preso gli occhiali…”. L’ospite vicino ad Eleonora allora specifica: “Oggi possiamo essere orgogliosi di essere italiani con questo ritorno…”.

La comunità giornalistica italiana ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto e ha ribadito l’impegno a difendere i diritti dei reporter ovunque nel mondo. Il caso di Cecilia Sala serve da monito sull’importanza di proteggere chi si dedica all’informazione, spesso mettendo a rischio la propria vita per garantire il diritto all’informazione.

