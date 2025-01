Cecilia Sala è finalmente libera e sta tornando in Italia. La notizia è stata ufficializzata da Palazzo Chigi attraverso un comunicato che annuncia il suo rilascio da parte delle autorità iraniane. “È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala”, si legge nella nota. Il suo arrivo all’aeroporto di Ciampino è previsto nel pomeriggio.

Cecilia Sala, giornalista italiana nota per le sue inchieste internazionali, era stata arrestata in Iran il 19 dicembre scorso e detenuta nel carcere di Evin, una struttura tristemente famosa per la detenzione di prigionieri politici e giornalisti. La sua liberazione è il frutto di un complesso lavoro diplomatico e di intelligence portato avanti nelle ultime settimane. “Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia”, spiega il comunicato ufficiale.

Arrestata la giornalista Cecilia Sala, era in Iran. Situazione molto delicata





Cecilia Sala libera, la giornalista sta rientrando in Italia

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso grande soddisfazione per il ritorno della giornalista. “Esprimo gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi”, si legge nella nota. La premier ha inoltre contattato personalmente i genitori di Sala per informarli della buona notizia.

La vicenda di Cecilia Sala aveva suscitato profonda preoccupazione a livello nazionale e internazionale. La sua detenzione in Iran, paese al centro di crescenti tensioni politiche e sociali, aveva sollevato numerosi appelli da parte di colleghi giornalisti, associazioni per la libertà di stampa e rappresentanti delle istituzioni.

Oggi, la notizia del suo rilascio segna una vittoria per la diplomazia italiana e un momento di sollievo per chiunque abbia seguito la sua storia. Con il rientro previsto a Ciampino, Cecilia Sala potrà finalmente riabbracciare i suoi cari e tornare al suo lavoro di cronista con lo stesso impegno e coraggio che l’hanno sempre contraddistinta.