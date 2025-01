“Io, discendente della Famiglia Reale”. Il Grande Fratello continua a sorprendere il suo pubblico con rivelazioni inaspettate e momenti emozionanti. La nuova edizione del celebre reality show, condotto da Alfonso Signorini, è iniziata a settembre e ha già regalato numerosi colpi di scena. Nel corso di questi mesi, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere tutti i concorrenti: sia coloro che hanno varcato la famosa porta rossa all’inizio del gioco, sia i nuovi arrivati introdotti successivamente. Con il passare delle giornate, ogni partecipante ha raccontato qualcosa di sé, della propria famiglia e del proprio lavoro, mettendosi a nudo sotto lo sguardo delle telecamere.

Tra i tanti racconti, uno in particolare ha lasciato tutti a bocca aperta: poco fa si è scoperto che, all’interno della casa, si nasconde un concorrente “dal sangue blu”. A fare questa sorprendente rivelazione è stato proprio il diretto interessato, lasciando i suoi compagni di viaggio increduli e incuriositi. La sua famiglia, infatti, discenderebbe nientemeno che dalla royal family inglese, uno dei casati più illustri d’Europa e del mondo.

Leggi anche: “Ma davvero?”. Uomini e Donne, colpo di scena clamoroso su Tina Cipollari: l’annuncio della produzione





“Io discendente della Famiglia reale inglese”. Grande Fratello, rivelazione pazzesca del concorrente

Il protagonista di questa storia è Tommaso Franchi, il giovane idraulico di Siena che dentro la casa ha iniziato una relazione con un’altra concorrente, Mariavittoria Minghetti. Tommy ha svelato il suo segreto durante una conversazione in piscina con Stefano Orlando, Eva Grimaldi e Javier Martinez. Parlando del suo albero genealogico, Franchi ha spiegato di essere un lontano parente dei principi Harry e William, un legame che affonda le radici nella storia della monarchia britannica.

“Mia madre ha origini inglesi, e mia nonna era discendente della famiglia reale. La famiglia di mia mamma è di sangue reale e discende dalla Corona inglese. Quando c’è un cambio di sovrano e muore la regina, viene compilato un grande libro che elenca tutti i discendenti,” ha raccontato Tommaso. Ha poi aggiunto: “Non siamo solo in due. Tra le pagine di questo enorme libro c’è scritto anche: Tommaso Franchi, figlio di Ginevra Franchi e Giacomo Franchi. Sì, i discendenti di Guglielmo il Conquistatore”.

Questa rivelazione ha scatenato il pubblico del web, diviso tra ironia e commenti più seri. Un utente, con una punta di sarcasmo, ha scritto: “Sarà per questo che è così protetto?”. I fan di Tommaso hanno colto l’occasione per criticare il programma, secondo loro infatti il loro beniamino non sarebbe valorizzato abbastanza: “GF, non vi siete resi conto di chi avete nel vostro cast! Una persona umile, unica, divertente, sincera, seria e con mille talenti. Peccato che preferiate altre dinamiche invece di valorizzarlo, ma potete ancora rimediare!”.

Tra i commenti più simpatici spiccano riferimenti al suo presunto status regale: “Abbiamo un discendente reale e lo trattate così?!” oppure “Royal Tommy” e “God Save the King Tommy”, in chiara parodia dell’inno britannico. Tommaso Franchi, da semplice idraulico di Siena, è diventato così il protagonista di una delle storie più intriganti di questa edizione del Grande Fratello. Resta ora da vedere se il reality sfrutterà questa rivelazione per mettere maggiormente in luce il “reale” talento del concorrente.