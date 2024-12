Nei giorni scorsi, la concorrente del Grande Fratello Zeudi Di Palma ha accusato Emanuele Fiori di averla toccata sotto le coperte in modo insistente e senza il suo consenso. L’ex Miss Italia ha vissuto questo episodio come una vera e propria molestia, sfogandosi in lacrime. Molti utenti sui social hanno immediatamente espresso solidarietà a Zeudi, condannando il comportamento di Emanuele. Tuttavia, la situazione si è aggravata quando altri concorrenti del programma, apparentemente schierati dalla parte di Fiori, hanno ironizzato sulle accuse della Di Palma, minimizzando l’accaduto con battute di cattivo gusto. Questo ha suscitato ulteriori polemiche e indignazione, sia da parte di Zeudi che dei suoi fan.

Durante la puntata del Grande Fratello del 16 dicembre 2024, c’è stato un confronto diretto tra Zeudi e Emanuele, con la moderazione di Alfonso Signorini. Durante il dibattito, Fiori è stato ammonito, ma a scatenare una reazione furiosa è stato il commento di Javier, che ha detto: “Lei l’ha fatto passare come un maniaco. Ha avuto una reazione che non mi è piaciuta. Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. Emanuele è un bravissimo ragazzo e non va bene che venga dipinto in quella maniera”.

In seguito, durante il confronto, Javier ha insinuato che Zeudi avesse dato confidenza a Fiori: “Secondo me se lui è entrato lì è perché in qualche maniera qualcuno gli ha aperto la porta.” La reazione di Zeudi è stata furiosa: “Ma come ti permetti? Ha aperto la porta di prima mattina… come ti permetti di dire una cosa del genere. Che io ho dato modo di lui di entrare sotto le lenzuola ma tutto ok?” Javier ha cercato di giustificarsi, ma la Di Palma ha replicato prontamente: “Ma che dici? Giustifichi questa cosa. Io ho dato confidenza a tutti”.

Il commento di Javier ha suscitato una forte indignazione tra il pubblico, che si è scatenato sui social. Molti hanno criticato la gravità delle sue parole, considerandole giustificazioni inaccettabili per un comportamento del genere: “Quindi per sto demente io se scherzo e rido con un ragazzo questo può entrare liberamente nel mio letto? Ma tuttapposto?”, “Mi sono venuti i brividi”, “MA NON SI VERGOGNA NEMMENO LUI DI DIRE STE COSE???????”, “Vogliamo richiamarlo in diretta??? E non far passare in sordina una frase così grave?”, “Questa frase di Javier è di una gravità allucinante che schifo non può passare in sordina.”

Le parole di Javier hanno fatto infuriare non solo il pubblico ma anche Zeudi, che si è sentita ulteriormente isolata. Dopo aver vissuto un momento di grande disagio a causa dell’invadenza di Emanuele, si è trovata a dover affrontare un clima di poco supporto da parte dei suoi compagni d’avventura e questo è stato notato dal pubblico, il quale ha attaccato l’atteggiamento dei gieffini.