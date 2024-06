“Devi stare calmo”. Mattino Cinque, Federica Panicucci sbrocca all’ospite in diretta. Attimi di forte tensione durante l’ultima puntata del programma di attualità e cronaca condotto dalla bellissima giornalista Mediaset e Francesco Vecchi. All’ordine del giorno il terribile caso di cronaca nera riguardante l’uccisione di Pierina Paganelli, la 78enne trucidata a Rimini. A parlare al programma della Panicucci è il fratello della donna, con delle nuove rivelazioni.

>> “Lo dico con molto dispiacere”. Mattino 4, l’annuncio di Roberto Poletti in diretta spiazza il pubblico

Poco dopo ha voluto dire la sua anche l’avvocato Barzan che di fatto è andato su tutte le furie. Per l’uomo infatti sarebbero state date in diretta delle informazioni completamente errate. A questo punto dice: “Io vorrei sottolineare che Loris e Manuela non sono attenzionati per l’omicidio di Pierina. È bene dare un’informazione corretta agli spettatori a casa…”. Prende quindi la parola la padrona di casa Federica Panicucci che in un primo momento gli da ragione.





“Devi stare calmo”. Mattino Cinque, Federica Panicucci sbrocca

Eppure l’avvocato non riesce proprio a calmarsi, continuando a sbraitare che non sarebbero state date le giuste informazioni: “Lei lo deve significare… Lei deve dire che Manuela Bianchi è persona offesa… Lei deve dare un’informazione corretta…”. A questo punto la Panicucci, adirata dalle urla, decide di prendere posizione e cercare di placare gli animi: “Barzan… Io comprendo la sua agitazione, ma la invito alla calma, anche perchè siamo in una fase…”.

9 ore di interrogatorio a Louis: in diretta a #Mattino5 tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso Pierina pic.twitter.com/dUGGob2sLW — Mattino5 (@mattino5) June 26, 2024

L’avvocato però continua a parlare e dice di nuovo:“Bisogna dare un’informazione corretta a chi ci ascolta, se no parliamo di barzellette… Vengono fatte ipotesi prive di fondamento…”. La Panicucci allora lo incalza e gli fa una domanda molto scomoda: “E’ così tanto nervoso per questo motivo? Per questo è così nervoso? Non l’ho mai vista così nervoso fino a questo momento…”.

L'uscita di Louis Dassilva dopo l'interrogatorio di 9 ore#Mattino5 pic.twitter.com/C7dPIBcndQ — Mattino5 (@mattino5) June 26, 2024

Morte Pierina, Loris e la sua verità di quella sera, in diretta a #Mattino5 pic.twitter.com/UsqObGGPGI — Mattino5 (@mattino5) June 26, 2024

La donna forse vorrebbe mettere l’avvocato nella posizione di confermare quelle voci secondo le quali i suoi assistiti sono ad un passo dall’essere iscritti al registro degli indagati. L’uomo però risponde a Federica Panicucci: “Assolutamente no, ma quando sento da 8 mesi delle affermazioni prive di fondamento e non significate… Dovete dire che Manuela Bianchi è persona offesa…”. Chiude la faccenda Federica che dice: “Io non ho mai detto che Manuela Bianchi non sia persona offesa… Mai detto il contrario… Ci mancherebbe… La vedo davvero molto nervoso Barzan… La invito a calmarsi…”.

Leggi anche: “Vergognoso”. Mattino Cinque, bufera dopo le parole di Federica Panicucci. Pubblico indignato