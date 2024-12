Grande Fratello, le parole di Tommaso a Yulia. Nell’ultima puntata del reality in onda su Canale 5 tra i protagonisti indiscussi c’è stato l’idraulico di Siena. Il giovane ha intrecciato una relazione con Mariavittoria, che però ultimamente si è avvicinata parecchio sia ad Alfonso D’Apice che a Javier Martinez. La giovane ha rivelato di voler continuare la frequentazione con Tommaso.

I due hanno avuto anche un rapporto intimo e pare che la motivazione dietro la decisione di Mariavittoria sia legata alla confessione di questo ‘particolare’. In tanti continuano a dubitare della buona fede della ragazza. In ogni caso Tommaso è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico anche per un’altra vicenda. Come molti sanno Yulia Bruschi è stata costretta a lasciare la Casa del GF per problemi giudiziari.

Tommaso e le ultime parole a Yulia prima dell’addio al GF

L’ex fidanzato ha accusato Yulia Bruschi di averlo sfregiato con un bicchiere al termine di una lite e l’ha denunciata. La gieffina ha smentito la versione di Simone: “Vorrei solo dire che questa è la versione di Simone, io sono una persona perbene e corretta. Avrò modo di dire la mia verità che è ben diversa da quella che potete vedere. Purtroppo non in questa sede. Si interrompe un percorso, ma non di certo il mio sogno”.

Yulia, d’accordo con lo staff del GF, ha deciso di lasciare la Casa per poter affrontare al meglio questa delicata situazione. Proprio poco prima di uscire Tommaso si è rivolto a lei con un incoraggiamento davvero insolito e, col senno di poi, decisamente inappropriato. L’idraulico, infatti, le ha detto: “Spacca tutto“. Alla luce delle accuse dell’ex di certo avrebbe potuto usare altre espressioni.

Subito sono fioccati i commenti: “Mi chiedo solo, se fosse stato un uomo a fare quello che ha fatto Julia ? ( a patto che sia reale o meno ) ? Non penso che l’avrebbero salutato come hanno fatto con lei . La violenza è violenza , verso tutti”. E ancora: “Con una denuncia penale può salutare tutti e persone che non avevano fatto praticamente nulla fatte uscire come topi dal confessionale. . che vergogna è !!!”.

A Fanpage Simone Costa aveva raccontato: “Nella notte tra l’11 e il 12, intorno all’1.30 […] Yulia si stava innervosendo perché il giorno dopo sarebbe dovuta partire per il Grande Fratello e voleva raccontare la sua vita in tv procedendo per date ma non se le ricordava. Le ho consigliato di raccontare la verità così non avrebbe avuto problemi ma lei si è innervosita ed è uscita. Quando l’ho seguita, Yulia ha cominciato a inveire contro la mia famiglia. Le ho tolto la sigaretta da bocca e le ho dato una leggera spinta su una spalla, dicendole di andare per la sua strada. Al che lei fa ‘Mi hai spinta, adesso chiamo i carabinieri”’ Mi metto a ridere e le dico di chiamare chi le pare, dopodiché mi siedo e prendo il cellulare. D’un tratto, da una distanza di tre o quattro metri, mi ha lanciato un bicchiere e me lo ha spaccato in faccia, sullo zigomo. Un centimetro in più e sarei rimasto cieco”.

