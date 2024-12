Durante la puntata del Grande Fratello di ieri non sono mancati gli spunti, sul banco degli imputati è finita Helena che ha avuto un duro confronto con Javier. Per la concorrete un secondo, pesante, faccia a faccia dopo quello avuto con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi che con lei non sono state tenerissime. “Helena ha perso ogni credibilità. Non si può stare tre mesi sullo stesso punto. Sono tre mesi che chiede l’amicizia di Lorenzo. Non se ne può più Helena“, ha detto Beatrice.

E Cesara Buonamici non è stata da meno: “La loro è la non-storia dalle conseguenze più incredibili. Helena si comporta come la moglie abbandonata. La storia dell’amicizia l’abbiamo sentita troppe volte. Ma qual è il tuo obiettivo? Chiarire? Vi siete chiariti all’infinito, anche basta“.





Grande Fratello, duro confronto tra Javier e Helena

Beatrice Luzzi ha ironizzato: “Helena è riuscita a mettere d’accordo me e Cesara, un miracolo”. I commenti negativi hanno molto indispettito Helena che ha trattato a male parole anche Javier che si era offerto di darle una parola di conforto: “No, non voglio parlare con te”, aveva detto. La risposta del pallavolista argentino è stata immediata.

“Non vuoi parlare? Perfetto, allora parla da sola. Tu sai che io non perdo tempo”. Ed Helena: “Lo so, è molto più importante il percorso per te”. “Ma è venuto a cercarti per chiederti se ce l’avevi con lui”, ha affermato Tommaso, inserendosi nel battibecco tra i due compagni d’avventura.

Javier: Vado a parlare con quell' uragano… (Helena immagino, ed infatti…)😆

Javier: Hai deciso di non parlarmi stasera?

Helena: Non sono arrabbiata, non voglio parlare con te😆

Javier: Ok allora parla da sola, io non sto qui a fare il genitore di nessuno.#GrandeFratello pic.twitter.com/jd6uWhAukM — Violett926 (@violett926) December 10, 2024

“Occhio a come parli. Io non sto qua a fare il genitore di nessuno”, ha proseguito Javier visibilmente infastidito dal comportamento di Helena. Quest’ultima non ha voluto ascoltare altro e si è allontanata dalla cucina dicendo: “Non minacciarmi”. Quando si è accorto che Helena non c’era più, il ragazzo ha girato i tacchi esclamando: “Perfetto, hai fatto tutto tu”.