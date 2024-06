“L’ho denunciato più volte”. Dramma Selvaggia Lucarelli, la giornalista finisce nel mirino: “È una persona molto pericolosa”

Sono stati mesi molto intendi per Selvaggia Lucarelli, tornata in libreria di recente con un nuovo libro su Chiara Ferragni e lo scandalo pandori. Alla giornalista, mai tenera con la ex coppia, va gran parte del merito di aver scoperchiato un vaso che ha molto ridimensionato non solo Chiara Ferragni e Fedez, ma messo il sigillo su un’inchiesta che ha fatto molto interrogare gli italiani.

Accanto a lei sempre il fidanzato Lorenzo, difeso nelle settimane scorse dopo la ‘radiazione’ dalla Rai e da È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici. “Fare finta che non sia proprio mai esistito, che non abbia mai fatto parte della famiglia, a me è dispiaciuto. Dopo quattro anni in cui tu sei una presenza fissa in quel programma”.





Selvaggia Lucarelli, da anni perseguitata da uno stalker

“Secondo me bastava dire “Lorenzo non tornerà più perché ha preso un’altra strada. Ciao e grazie perché sei stato con noi quattro anni”. Nelle ore scorse, invece, Selvaggia Lucarelli ha acceso i fari sulla sua vita personale. Ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli per parlare, prevalentemente, del suo libro inchiesta sul Pandoro-Gate e i Ferragnez.

Ha confessato di avere uno stalker: “denunciato più volte, che ha creato un blog su di me. Abita nel centro Italia… Lui è ossessionato, dice che sono ricercata a Panama perché ho truffato. Crea notizie false su di me da anni, mi tormenta e mi assilla. Questa è una persona molto pericolosa: vive nella sua cameretta a casa con la mamma nonostante abbia più di 40 anni”.

“Vive costantemente attaccato al computer creando notizie su di me e non solo. Io l’ho denunciato per stalking anche mesi fa. È un profilo inquietante, da sociopatico ossessionato. Ha una certa competenza informatica e costruisce prove contro di me. Insomma, è una persona inquietante. Se vivesse con la paura che qualcuno potrebbe aspettarmi sotto casa non vivrei più”.