Terremoto a Ballando con le Stelle. Da sempre le polemiche con la giuria sono una delle costanti del programma. Tuttavia se è un concorrente a protestare è un conto, ma quando a lanciare accuse è un ballerino la questione cambia. La cacciata di Angelo Madonia fa ancora discutere. In queste ore in tanti hanno espresso la propria opinione in merito. A partire da Milly Carlucci.

La conduttrice del dancing show, che quest’anno sta battendo regolarmente i rivali nella battaglia degli ascolti, ha spiegato: “Può capitare un momento di tensione, ma non dovrebbe mai capitare. I ballerini non dovrebbero perdere il controllo”. Selvaggia Lucarelli ha precisato che il ballerino non è stato cacciato a causa sua. Anche la compagna di Angelo, Sonia Bruganelli, ha detto la sua. E il diretto interessato? È appena intervenuto sui social.

Leggi anche: “Passato il limite”. Ballando con le stelle, bufera su Milly Carlucci & Co dopo la cacciata di Madonia





Angelo Madonia torna sui social e parla dell’esclusione da Ballando

Angelo Madonia è tornato sui social per parlare di quello che è successo a Ballando con le Stelle e le prime parole sono state per la partner Federica Pellegrini: “Mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto. È per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro“.

“Federica – continua Angelo Madonia – sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni. Alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco”.

"La produzione di #BallandoConLeStelle, di concerto con #Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso".@Ballando_Rai pic.twitter.com/xE3d4AOSTE — Rai (@Raiofficialnews) November 25, 2024

Angelo Madonia ha voluto poi ringraziare i colleghi che gli hanno dimostrato vicinanza e comprensione “in questo momento difficile”. Ha poi parlato di “atto di rispetto verso Federica, verso la mia categoria e verso il programma stesso. Grazie a tutti quelli che continueranno a sostenere non solo me – ha concluso il ballerino – ma soprattutto la bellezza della danza”.

“Io non c’entro”. Angelo Madonia e Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio