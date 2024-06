È passata già una settimana dall’intervento subito da Antonella Clerici. In breve, si trovava a Roma in procinto di partire per Napoli per il concerto di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito quando uno “tsunami” l’ha travolta. Ma è stata la prevenzione a salvarla perché quel giorno ha dato ascolto al suo medico che le ha ricordato di controllare la cisti ovarica e da lì è partito tutto.

La conduttrice si è fatta sentire dopo l’operazione, che “è andata molto bene”, ha poi spiegato il professor Vizzi, che ha eseguito l’intervento. “Non ci sono molti timori per la diagnosi conclusiva del suo problema ovarico. Si attendono però gli esiti istologici che si avranno tra due settimane. Ma l’esperienza fa presumere un esito tranquillizzante”.

Leggi anche: Antonella Clerici, parla il medico che l’ha operata: “Tutto è cominciato così”





Antonella Clerici, gli ultimi aggiornamenti dopo l’intervento

Tornata a casa dopo il ricovero, Antonella Clerici ha ringraziato tutti dell’affetto e del sostegno. “Un po’ di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all’ozio e talvolta fermarsi”, le parole scritte nell’ultimo post, anche questo commentatissimo da fan e amici vip.

Ora, qualche giorno dopo, nuovi aggiornamenti. In modo indiretto, in realtà, ma sempre dalla sua casa nel bosco e sempre all’insegna del riposo e dell’amore in famiglia. Il peggio è passato e Antonella Clerici sembra serena nel mostrare al pubblico i suoi animali. Prima “l’eleganza di Argo”, il cane che anni fa ha regalato a Vittorio Garrone, poi il cavallo Alaska, che è arrivato fin da lei per salutarla.

Con lei c’è sempre il compagno Vittorio Garrone, non la lascia mai sola, pronto a sostenerla come sempre e soprattutto adesso. Sempre su Instagram Antonella Clerici consiglia anche il libro che sta leggendo in questi giorni di riposto: “L’anima nei sassi”, di Patrizia Ferrando.