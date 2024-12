Durante la puntata del Grande Fratello del 16 dicembre c’è stato finalmente il faccia a faccia tra Zeudi ed Emanuele. Tutte le polemiche sono nate dopo quanto accaduto sotto le coperte, infatti lui avrebbe esagerato con lo scherzo e lei si è infastidita non poco. Come testimoniato dalle immagini emerse nei giorni scorsi, l’ex Miss Italia ha protestato allontanandosi dal gieffino.

Ovviamente Alfonso Signorini voleva saperne di più e nelle ultime ore al Grande Fratello è stata fatta chiarezza su Zeudi ed Emanuele e il fatto avvenuto appunto sotto le coperte. Per circa una decina di minuti si è discusso di questo tema importante, anche perché sono stati nominati anche dal conduttore il rispetto, i confini della persona e anche la sensibilità umana.

Grande Fratello, confronto tra Zeudi e Emanuele: cosa è successo sotto le coperte

Durante il faccia a faccia in diretta al Grande Fratello, Emanuele ha riferito di aver fatto il solletico a Zeudi e di non aver pensato che fosse qualcosa di sbagliato: “La mia intenzione era creare divertimento, era semplicemente uno scherzo“. Ma lei non è parsa convinta, anche se ci ha tenuto a specificare una cosa importante: “Non mi sono sentita violentata, ma violata“.

Zeudi ha poi esternato il suo pensiero, riferendo del fastidio provato: “Entrare nel letto tra due donne a fare il solletico per me non è normale“. Lei ha pure detto che si stava appena svegliando, quindi non era proprio nel mood giusto per scherzare in quella maniera. Alla fine Emanuele ha fatto le sue scuse alla coinquilina e c’è stato l’intervento conclusivo di Signorini.

Ma un bel richiamo al signorino Emanuele no eh?

Come si permette di infilarsi nel letto quando nessuno l'ha chiamato e prendere Zeudi in quella maniera ma scherziamo!#grandefratello pic.twitter.com/DiajYoSOhi — Lɛ|🎄🪽 (@leela_99) December 14, 2024

Emanuele sarà sicuramente un bravissimo ragazzo ma in quel frangente ha sbagliato.

Ha fatto bene a chiedere scusa ma non avrebbe dovuto aggiungere altro.

Doveva subito comprendere ció che aveva appena spiegato Alfonso e scusarsi…

Bravissima Zeudi.👏🏼🫵🏼#grandefratello pic.twitter.com/oAHSIKMM5E — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) December 17, 2024

Emanuele ha detto: “Ti chiedo scusa se il mio gesto ti ha creato disagio“. Alfonso ha poi bacchettato il concorrente, parlando di mancanza di sensibilità da parte sua. Poi il caso è rientrato e la speranza è che non accadano mai più episodi simili.