Alessio Pecorelli non è più tra i tronisti di Uomini e Donne: il suo percorso alla ricerca dell’anima gemella è finito e pure male già da qualche settimana. Per chi si fosse perso le ultime, il tronista è stato oggetto di diverse segnalazioni, in breve l’hanno beccato mentre si trovava all’interno di alcuni locali, infrangendo così una delle regole imposte ai protagonisti del programma, ma non solo.

Il ristoratore romano, infatti, è stato visto in compagnia di Mario Cusitore proprio durante queste serate e insieme a loro ci sarebbe stata una ragazza con cui Alessio si sarebbe intrattenuto nel parcheggio per diverso tempo. E così la conduttrice ha dovuto prendere un provvedimento drastico: mandarlo via.

Leggi anche: “Una cosa che non ho mai visto prima”. Uomini e Donne, Maria De Filippi fa vedere a tutti cosa fa Martina





UeD, l’ex tronista Alessio beccato con un volto storico del programma

Va precisato che Alessio Pecorelli ha smentito fermamente di avere frequentazione fuori dal programma e si è anche scusato per a essere andato in giro per locali senza avvertire la produzione, ma Maria De Filippi ha spiegato al tronista che ormai la fiducia nei suoi confronti era stata compromessa e per questo sarebbe stato se lui avesse lasciato il programma.

Messo di fronte a questa realtà dalla padrona di casa, non ha potuto fare altro che abbandonare il programma, seguito dallo stesso Mario Cusitore che in un moto di solidarietà ha scelto di condividere il destino dell’amico, salvo poi però tornare sui propri passi e rientrare in trasmissione nell’ultima puntata. Ora Alessio non è più un volto di Uomini e Donne, è tornato alla sua vita di prima e non deve certamente rendere conto a nessuno.

Ma è comunque diventato un personaggio noto e nelle ultime ore è stato avvistato in compagnia. Compagnia, udite udite, di un altro volto noto della trasmissione di Canale 5 e di fatto sua ex collega. Stiamo parlando dell’ex tronista e anche ex GF Vip Sonia Lorenzini. L’immagine sta già girando sui social e tutti a chiedersi se tra i due ci sia una frequentazione in corso.