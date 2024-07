Siamo in piena estate e mancano ancora tanti mesi prima di Sanremo 2025, ma Carlo Conti avrebbe in mente di piazzare un grande colpo. Infatti, il ritorno di un amato cantante sul palco dell’Ariston farebbe presumibilmente impazzire il pubblico. La notizia è stata data in anteprima da Deianira Marzano, con l’esperta di gossip e tv che l’ha subito riferita ai suoi seguaci.

A Sanremo 2025 dovrebbe esserci un importantissimo ritorno di un cantante che ha già vinto la kermesse musicale più importante d’Italia. Con la sua grande voce potrebbe tornare ad incantare tutti e chissà riuscire nuovamente a portarsi a casa l’ambito premio. Lui recentemente aveva anche comunicato di aver avviato un’attività che nulla aveva a che vedere col canto.

Leggi anche: “Ecco la co-conduttrice di Sanremo 2025”. Carlo Conti si porta avanti: scelta la giovane collega





Sanremo 2025, pronto il ritorno di un cantante che ha già vinto: chi è

Siamo ancora nella fase embrionale di Sanremo 2025, dunque Conti starà ascoltando tutti i pezzi che gli sono giunti finora e alla fine dovrà prendere le difficili decisioni. Ma questo ritorno del cantante potrebbe veramente infiammare l’Ariston. Il mese scorso questo artista, attraverso un video apparso su Instagram, ha anche rivelato di aver aperto un’attività commerciale, infatti lui è parrucchiere a tutti gli effetti.

Deianira ha quindi scritto nelle sue Instagram stories: “Pare che Valerio Scanu sia in lizza per Sanremo, se così fosse mi fa tanto ma tanto piacere per lui!”. L’ex concorrente di Amici, che oggi ha 34 anni, è stato due volte al Festival sanremese. Ha trionfato 14 anni fa con la canzone Per tutte le volte che… Nel 2016 è ritornato all’Ariston, ottenendo il 13esimo posto con Finalmente piove.

Durante la sua carriera artistica Scanu ha vinto per quattro volte Wind Music Awards e una volta il TRL Award e il Venice Music Awards. Il 7 settembre del 2023 ha fatto un’unione civile con Luigi Calcara.