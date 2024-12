Momento complicatissimo al Grande Fratello per Perla Maria. La figlia di Maria Monsè è scoppiata in lacrime dopo aver saputo qualcosa di negativo proprio sul suo conto e su quello della sua adorata mamma. Le due hanno un legame speciale, infatti in tutti questi anni si sono sempre mostrate insieme anche sui social facendo capire di essere inseparabili.

Ma nella casa del Grande Fratello è accaduto un episodio spiacevole. Perla Maria ha saputo tutto e si è sfogata con Bernardo, non riuscendo a frenare le sue lacrime. La 18enne è sembrata molto arrabbiata e si è rifugiata nella sua stanza a piangere, trovando fortunatamente il conforto giusto nel fratello di Jovanotti. Poi è sopraggiunta pure Maria Monsè.

Grande Fratello, Perla Maria in lacrime: “Cosa dicono di me e mamma”

In particolare ad infastidire Perla Maria è stato un concorrente, infatti nella casa del Grande Fratello avrebbe avuto due atteggiamenti differenti. Davanti alla ragazza si sarebbe complimentato per il rapporto tra lei e Maria Monsè, visto che la 18enne è stata pure considerata sensibile, ma alle sue spalle avrebbe detto che il legame sarebbe troppo stretto e quindi non positivo.

Perla Maria ha detto che le coppie di fidanzati e le Non è la Rai non sono trattate così male, mentre le critiche sono maggiori verso di lei e sua madre. Ad adirarla è stato Maxime Mbandà. Bernardo le ha detto: “Siamo tutti un pochino invidiosi di questo bellissimo rapporto”. La ragazza ha accusato Maxime di essere “un grande ipocrita“, anche se la Monsè ha provato a sdrammatizzare: “Te ne devi fregare“. Poi Cherubini ha raggiunto Mbandà per dargli un consiglio.

Bernardo ha quindi detto a Maxime: “Per lei è importante questa cosa, di non avere il giudizio degli altri. Vacci piano, questa cosa è più complicata di quello che può sembrare”. E il giocatore di rugby si è mostrato dispiaciuto e ha promesso che riparlerà con Perla Maria per darle i giusti chiarimenti.