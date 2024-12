Momento inaspettato al Grande Fratello per Helena, che ha urlato immediatamente quando ha scoperto qualcosa che la riguardava personalmente. Tutti gli altri concorrenti si sono avvicinati alla giovane, supportandola in quei minuti per lei indimenticabili. Un avviso importante per la sudamericana, che è esplosa di gioia.

Dunque, la giornata di sabato 21 dicembre è stata particolarmente positiva per Helena al Grande Fratello. Attorno a lei in tanti si sono avvicinati per capirne di più, poi tutto è stato chiaro e sono state giustificate anche le grida della brasiliana, che non poteva reagire diversamente di fronte ad un simile gesto.

Grande Fratello, le urla di Helena in giardino: cosa è successo

Nel momento in cui è arrivata nel giardino del Grande Fratello, le sue grida sono state immediate. Helena è stata informata della novità e ha cominciato a mostrarsi non solo in modo felice, ma anche in maniera esaltante. Infatti, ha iniziato a saltellare e a dire grazie per tutto quello che le è stato fatto. E gli abbracci dei coinquilini sono arrivati subito dopo.

Helena ha ricevuto un messaggio aereo dai suoi fan: “Hele, tu vali tanto. #heleners“. E lei ha esclamato ad alta voce: “Io valgo“. Luca è stato il primo ad abbracciarla affettuosamente e ad avvicinarsi alla Prestes è stata anche Perla Maria, la figlia di Maria Monsè. Poi l’ex Isola dei Famosi ha fatto una dedica speciale ai suoi sostenitori.

Aereo per Helena:

“Hele ♥️ tu vali tanto #heleners”



È proprio vero, Helena meriti il mondo ♥️#grandefratello #zelena pic.twitter.com/Kh7vA5zFPT — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) December 21, 2024

Helena si è rivolta verso le telecamere e ha disegnato con le sue mani un bellissimo cuore, ringraziando i fan dell’affetto che le hanno dimostrato.