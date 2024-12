Michele Longobardi, la resa dei conti a Uomini e Donne dopo quanto scoperto sul tronista. Ricordiamo che nella penultima registrazione del dating show la sua ex corteggiatrice Mary ha segnalato alla redazione che le aveva scritto sui social tramite un profilo fake creato apposta per poter comunicare con tutte le sue pretendenti. Uno choc anche per il pubblico, che solo poche settimane fa ha visto la ‘cacciata’ del suo collega Alessio Pecorelli.

Mary è stata l’unica a chattare con Michele e lo ha fatto per un periodo ma quando il tronista l’ha eliminata ha deciso di raccontare tutto agli addetti ai lavori. E in puntata, anche se non è ancora andata in onda perché registrata martedì 17 dicembre, Maria De Filippi ha smascherato il tronista mettendolo al corrente che tutti sapevano della sua violazione di regolamento.

UeD, come è finito il trono di Michele Longobardi

La sua reazione istintiva? Si sarebbe giustificato dicendo di avere fatto un esperimento per valutare la reazione delle corteggiatrici fuori dallo studio. Quindi? Come è andato a finire il percorso di Michele come tronista, dopo l’esperienza andata male come corteggiatore di Manuela Carriero?

Sempre martedì Maria De Filippi ha detto che sarebbero state Veronica e Amal, le due corteggiatrici rimaste, a decidere cosa fare. Le ragazze hanno chiesto del tempo per pensare ma nelle ultime ore sono arrivati altri aggiornamenti. E l’epilogo.

Nella registrazione di mercoledì 18 dicembre Michele Longobardi è stato cacciato dal programma. Ne danno notizia gli esperti di gossip Lorenzo Pugnaloni e anche Amedeo Venza. “Ufficiale! È stato cacciato! Ulteriori dettagli: Avrebbero scoperto altre chat tra lui e un’altra ragazza!”, scrive Venza tra le Storie Instagram. E così rimangono in ballo solo le tronista donne, Martina De Ionannon, che dovrebbe essere prossima alla scelta, e Francesca Sorrentino, che invece avrebbe chiesto altri corteggiatori.