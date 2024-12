Uomini e Donne, il trono di Martina si avvia verso la conclusione: intanto la tronista è stata protagonista di una lite con uno dei suoi corteggiatori. Martina è ‘divisa’ tra due corteggiatori: Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Chiaramente c’è chi tifa per il primo e chi per il secondo, ma gli ultimi spoiler raccontano che ha raggiunto Ciro a casa sua per una sorpresa. Con Gianmarco, poi, le cose non sembrano andare troppo bene. Oggi ha rimproverato in maniera molto acceso Martina.

>> Lutto a Uomini e Donne, la notizia sconvolge studio e pubblico: “È morto l’ex di Gemma Galgani”

“Non sei decisa, non sei equilibrata. Ma il carattere forte è questo? Forse siamo troppo diversi. C’avevo una convinzione che fuori da qua volevo viverti, ma ora non ce l’ho più”, ha detto. Parole alle quali lei ha replicato con forza. “Me ne sarei andata pure prima. Ho sopportato anche troppo. Con lui ho sempre parlato tanto. Forse entra in gioco la gelosia da parte tua e allora hai iniziato a sminuirmi”.





“L’ho già avuta una persona così. Non mi sento in colpa anche se voglio divertirmi con la persona che ho davanti. E fare le cavolate assieme. Mi hai fatto nera perché ti ho detto che con te mi manca un passo? Non ti permetto di dirmi che sono frivola perché non sei il ragazzo mio”. Gianmarco ha provato a metterci una pezza: “mi piaci talmente tanto che quando finiamo le esterne le gambe mi tremano”. Basterà?

Il pubblico ha una sua idea. Si legge sui social: “Penso che non ci voglia un genio per capire che lui ha queste reazioni perché è molto interessato a lei. Lei è stata freddissima dopo il bacio con lui, corre costantemente dietro a Ciro… Mi sembra il minimo che lui si arrabbi”.

E ancora: “Detto ciò lei non lo sceglierà mai perché non accetta che lui possa avere delle idee contro di lei. Lui non le dà certezze, non sta li a contemplarla solo perché è la tronista e questo lei non lo accetta. Tra l’altro lei non riesce mai a capire quello che lui intende dirle”.