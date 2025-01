Momento commovente ad Affari Tuoi. Negli ultimi tempi non si fa che parlare del programma di Rai 1 che va in onda tutti i giorni alle 20:40. Merito non solo del gioco che piace al pubblico, ma soprattutto di Stefano De Martino che si sta confermando un professionista di razza.

Durante la puntata di mercoledì 1 gennaio a richiamare l’attenzione del pubblico è stato però un concorrente. Stiamo parlando di José, dalla Calabria, che nelle puntate precedenti si era reso protagonista di un balletto con il conduttore. L’uomo ha voluto scherzare sulle note di “Sesso e Samba” quando è uscito il pacco da 0 euro. Nel nuovo appuntamento, però, ha fatto piangere i telespettatori.

Leggi anche: “Come se n’è accorta”. Affari Tuoi, Alessia scopre il contenuto del pacco grazie a Stefano De Martino?





Il racconto commovente di José e la reazione del pubblico

José, accompagnato dal cugino Cristian, ha raccontato un po’ della sua vita. Di origini brasiliane e single, il concorrente di Affari Tuoi ha spiegato di essere stato adottato a 13 mesi da una coppia italiana e vive a Cropani Marina, in provincia di Catanzaro. Ultimamente aveva lavorato come addetto vendita in un supermercato, ma al momento è disoccupato. E Stefano De Martino ha colto l’occasione per fare un annuncio, sperando che possa presto un’occupazione.

Il momento commovente è arrivato quando José ha rivelato perché ha deciso di partecipare al programma Rai. Tutto è avvenuto quando il padre Bruno, che è morto da poco, gli aveva chiesto di inviare la sua candidatura perché voleva vederlo nel programma. Proprio quando il dottore gli ha offerto 35mila euro, quando rimanevano due pacchi, uno da 30 e l’altro da 100mila euro, José ha ricordato le parole del papà.

non fa niente Jose, hai fatto la cosa giusta, più persone come Jose nel mondo perchè la tua umiltà vale più di quei 100 mila euro #AffariTuoi pic.twitter.com/yyKCiD4sbA — Peter Pan (@mimmo_sardiello) January 1, 2025

Si può piangere guardando affari tuoi? SI! #Affarituoi — AntonellaSailorMoon 🌙 (@SailorAntonella) January 1, 2025

“Ricordati sempre di guardare dietro di te, chi sta peggio di te”. Alla fine José ha deciso di accontentarsi dei 35mila euro. Stefano De Martino lo ha salutato calorosamente come tutto il pubblico presente, che si era ormai affezionato a questo simpatico ragazzone. E da casa, intanto, parecchi si sono commossi ascoltando la sua storia: “Si può piangere guardando Affari Tuoi? Sì!” scrive un telespettatore su X.

“Nooo, guardate Stefano De Martino”. Affari tuoi, il gesto a fine puntata e solo cuori per lui