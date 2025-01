Sta facendo ancora molto rumore l’uscita di Jessica Morlacchi dalla casa del Grande Fratello. L’ex cantante dei Gazosa ha preso una decisione inaspettata che ha lasciato senza parole il pubblico e anche il conduttore Alfonso Signorini, durante la puntata di mercoledì scorso. ‘Jess’, come la chiamavano gli altri concorrenti, non ha accettato il provvedimento disciplinare da parte della produzione, che l’aveva messa in ‘nomination d’ufficio’ insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi. Così, dopo aver salutato tutti, ha aperto la porta rossa ed ha abbandonato il gioco.

Morlacchi aveva spiegato che da tre anni cercava con insistenza di entrare nel cast del Grande Fratello. La sua decisione ha suscitato molte reazioni, sia dentro la casa che fuori. Così come a lungo si è parlato delle liti dei giorni precedenti tra Morlacchi e Prestes, culminate con il lancio di un bollitore da parte della fotomodella brasiliana, esasperata dai continui insulti della prima. I giudizi espressi sul comportamento di Jessica sono discordanti. Tra questi, sta facendo molto discutere quello espresso da Caterina Collovati a Pomeriggio Cinque.

Ospite di Myrta Merlino, Collovati ha fatto una affermazione molto forte, che ha scioccato conduttrice e pubblico. La dichiarazione si riferisce a una vecchia vicenda che vide la cantante dei Gazosa come vittima. Per la precisione, l’esclusione di Memo Remigi da ‘Oggi è un altro giorno’, il programma condotto da Serena Bortone su Rai1, dopo la pubblicazione di un video in cui il pianista toccava il fondoschiena di Jessica in diretta.

Durante un servizio sui dissidi nella casa, Collovati ha detto: “Mamma mia, a me questa Jessica non è mai piaciuta. E a proposito di sessismo, mi viene in mente cosa fece passare al povero Memo Remigi. Ma non voglio tornare su un tema che non è quello di cui stiamo parlando”. A quel punto è intervenuta Myrta Merlino per ricordare che Jessica era la parte ‘lesa’. “Però Memo Remigi anche meno con la manina,” ha commentato la conduttrice. Ma Collovati ha risposto: “Beh, meno la manina, però lo conosciamo e sappiamo che lei, con quella manina, è finita al Grande Fratello”.

Caterina Collovati: "Jessica non mi è mai piaciuta, ricordiamoci cosa ha fatto passare a Memo Remigi… con quella manina è finita al #GrandeFratello"

Il video è stato poi diffuso anche sui profili social di Pomeriggio Cinque, suscitando molta indignazione. Tra i commenti, molti hanno scritto: “Dovreste vergognarvi di sminuire una molestia subita da una donna”, ha scritto un utente di X. “Che schifo. Una persona può anche non piacerti, ma una mano sul sedere non voluta è una molestia, e basta” “Jessica non ha mai parlato della molestia al Grande Fratello, poi è finita lì per la sua voce incredibile, non per la manina, come dice lei. Siamo donne e decidiamo noi chi può toccarci e chi no! Vergognoso!”.