Il noto chef e conduttore televisivo italiano, è stato denunciato dai carabinieri per porto di armi o oggetti atti ad offendere dopo un episodio avvenuto la sera del 28 novembre a Milano. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, lo chef sarebbe stato visto impugnare un coltellaccio da cucina e urlare “Scendete, scendete tutti” durante una violenta lite con alcuni vicini. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 in via Luca Signorelli, nel cuore della Chinatown milanese, a pochi passi dal suo locale.

Lo chef, che gestisce un ristorante e uno spazio multifunzionale di 350 metri quadrati in via Paolo Sarpi, era già noto per la sua partecipazione a numerosi programmi televisivi, tra cui Cucina con Simone e Chef per un giorno. Il suo locale è spesso utilizzato per eventi privati, cene di gala e show cooking, ma a quanto pare la serata in questione è stata segnata da un acceso diverbio con i vicini, infastiditi dai rumori provenienti dal suo ristorante.

Simone Rugiati, lo chef minaccia i vicini con un coltello da cucina

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un inquilino della zona avrebbe chiamato il 112 dopo aver sentito urla e rumori forti provenire dal locale di Simone Rugiati. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, hanno trovato Simone Rugiati da solo e in evidente stato di alterazione, con il coltello da cucina accanto a sé.

In base alla testimonianza di alcuni testimoni e a un video girato da una persona presente sul luogo, lo chef sarebbe apparso particolarmente agitato mentre brandiva la lama. Simone Rugiati è stato portato in caserma e denunciato in stato di libertà per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Non è ancora chiaro quale fosse il motivo scatenante della lite, ma sembra che il coltello sia stato estratto a seguito dell’ennesimo conflitto con i vicini. Rugiati, che non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, dovrà ora rispondere alle accuse in sede legale.

Oltre alla sua carriera gastronomica, Simone Rugiati è un volto noto della televisione, dove ha saputo farsi apprezzare per la sua simpatia e la sua passione per la cucina. Nel corso degli anni ha pubblicato diversi libri e ha partecipato a vari show, diventando un punto di riferimento per gli amanti della cucina. La sua vicenda legale, tuttavia, potrebbe segnare una battuta d’arresto per la sua immagine pubblica.