Situazione tesa al Grande Fratello a poche ore da una nuova puntata in diretta, programmata per la serata di lunedì 27 gennaio. Signorini dovrà probabilmente fare i conti anche con una grana rappresentata da Tommaso, infatti ci sarebbe stato un litigio col gieffino protagonista. Questo almeno si è capito ascoltando attentamente un racconto fatto da Giglio.

Ma ci sono versioni contrastanti nel pubblico del Grande Fratello, anche perché il litigio di Tommaso sarebbe avvenuto senza che le telecamere potessero inquadrarlo. Si sarebbe chiuso all’interno del magazzino della casa più spiata d’Italia e ci sarebbe stato questo diverbio improvviso.

Grande Fratello, Tommaso protagonista di un litigio: “Si è chiuso nel magazzino”

E non stanno mancando le polemiche da parte di alcuni utenti che stavano seguendo la diretta H24 del Grande Fratello. Tommaso non è apparso nell’inquadratura della regia, ma è stato possibile sentire cosa abbia detto Giglio, mentre dialogava con Lorenzo e Javier. Anche Spolverato ha confermato che Franchi stesse nel magazzino, poi ci hanno pensato i telespettatori a captare altro.

Giglio ha detto: “Tommy deve uscire da quel magazzino, perché deve andare a litigare là?”. Il primo utente su X ha ipotizzato un battibecco con la fidanzata Mariavittoria: “Ahh, quindi al principe Tommaso diamo la stanza privata per litigare con MaVi senza farsi vedere? Senza essere inquadrato?”. Invece un altro è intervenuto, riferendo un’altra possibile verità: “Stava litigando in magazzino con il Grande Fratello“.

Stava litigando in magazzino con il grande fratello — cioffixmel (@cioffia) January 27, 2025

Quindi, potrebbe aver avuto una lite con gli autori del Grande Fratello per motivi ancora sconosciuti. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire qualcosa in più su Tommaso.