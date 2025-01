Un video di Shaila che si fa toccare il lato b da Lorenzo sta spopolando su X. Nella casa del Grande Fratello, durante il momento del pranzo, i due si sono lasciati andare e la cosa al pubblico non è piaciuta per niente. Una scena ritenuta volgare dalla maggior parte dei telespettatori, che sui social si sono scatenati con i commenti contro la coppia, ritenuta troppo volgare.

“Il Grande Fratello ha davvero toccato il basso. È meglio cambiare nome casa del porn S & L”, si legge nel video pubblicato sui social. Nel filmato si vedono i concorrenti del reality show a tavola, Shaila in piedi e Lorenzo che le tocca il didietro. Lei lo guarda e quando lui le tocca nuovamente il lato b lei twerka scatenando la furia del pubblico.

Leggi anche: “Ci sono nuovi ragazzi…”. Grande Fratello, nuova bomba su Lorenzo. Si mette malissimo





Grande Fratello, Shaila twerka sulla mano di Lorenzo

“Come sere fa sul divano..con la mano tra le 2 natiche..su e giù..che vomito..mi domando se questo va bene per la Luzzi.. se su questo o su tutto il resto di questi 2 maiali..si può guardare..per i minori questo va bene ma la parolaccia no..mah”, “E mi pare che Alfonso glielo ha pure già detto di “contenersi”! Il problema ora è che devono dimostrare che lui è etero a tutti gli effetti 🤷‍♀️”, “Che imbarazzo … ma come gli vengono in mente ste cose , ma tutt appost ? Vergognosa”, si legge su X.

“Dio santo cielo due volgari a tavola ma da dove l’avete pressi”, “ma cosa fa a tavola ma la madre non si vergogna”, “Mamma mia lei che schifosa“, “Nn voglio fare la bigotta x carità a casa propria con il proprio uomo può fare quello che vuole, ma davanti alle telecamere, pensa che la madre sia felice di vedere qst scene?”, si legge ancora.

Non è la prima volta che Shaila viene attaccata per il suo modo di fare. Solo qualche giorno fa, poco dopo la vittoria al televoto contro Helena Prestes, la concorrente era stata ripresa da Alfonso Signorini. “Intanto grazie a tutta l’Italia che mi ha salvato, vi voglio bene. Merita un twerk questa cosa” aveva detto Shaila per poi piegarsi e twerkare. “Scusa, ma veramente. Risparmiaci questa cosa. Che senso ha questo saluto? Come il cane che quando è felice muove la coda, tu muovi il sedere”, aveva sbottato Signorini.