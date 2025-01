Nella casa del Grande Fratello, i momenti di relax diventano spesso occasioni per confidenze e conversazioni tra i concorrenti. Durante uno di questi episodi, Shaila Gatta ha espresso la sua opinione sulle relazioni nate all’interno del reality, ma le sue parole hanno sollevato un polverone, sia tra i coinquilini sia tra il pubblico.

Shaila, ex velina di Striscia la Notizia, ha spiegato che secondo lei è complicato mantenere le amicizie nate nel programma una volta tornati alla vita reale. Tuttavia, questa dichiarazione non ha convinto tutti, soprattutto Emanuele Fiori, che ha colto l’occasione per metterla in difficoltà. Il concorrente, infatti, le ha posto una domanda spiazzante:

“Come mai non si può parlare di amicizia ma si può parlare di amore? Perché non si possono creare amicizie reali invece l’amore è reale?”.

Grande Fratello, Lele fa fare una figuraccia a Shaila

La riflessione di Shaila, che sembra influenzata dalla sua relazione nata proprio nella casa con Lorenzo, ha sollevato un acceso dibattito sui social. Molti utenti hanno criticato il suo ragionamento, ritenendolo incoerente e mirato a giustificare la sua esperienza personale. Commenti ironici e pungenti sono arrivati da Twitter, dove il pubblico non ha risparmiato critiche alla concorrente.



“Tragiversa perché come sempre fa sfondoni e non sa come uscirne #GrandeFratello”, “Grande Lele, le ha deragliato un treno in faccia a sta somara”, e ancora “La maestrina del kaiser gnegnegne e poi resta senza parole e inizia a girare la frittata”, si legge a corredo del filmato che mostra il discorso tra Shaila ed Emanuele Fiori.

Tra i vari interventi, c’è chi ha lodato Emanuele per aver fatto fare una figuraccia a Shaila.

“Questo LELE è davvero bravo nel smontare le cretinate della gatta 🤣🤣🤣 FUORI SHAILA”, mentre altri hanno sottolineato il suo atteggiamento: “Lei sempre in cattedra a dare lezioni di vita… insopportabile”.

🔴 Emanuele spiazza Shaila: "Come mai non si può parlare di amicizia ma si può parlare di amore? Perché non si possono creare amicizie reali invece l'amore è reale?" 🏹#GrandeFratello pic.twitter.com/S6fIRuYn6I — GF NEWS (@GF_news_) January 13, 2025

Le parole di Shaila sull’amicizia e il confronto con il tema dell’amore hanno quindi acceso una discussione sia tra i concorrenti che tra i telespettatori, che sembrano non aver gradito il suo discorso, influenzato solo perché lei, all’interno della casa del Grande Fratello, dice di aver trovato l’amore grazie a Lorenzo Spolverato.