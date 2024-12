Nei giorni scorsi, durante una conversazione con Amanda Lecciso e Javier Martinez, Mariavittoria Minghetti ha ammesso di essere piuttosto confusa riguardo ai suoi sentimenti, rivelando senza troppi giri di parole di provare anche un interesse per Alfonso D’Apice. Il napoletano, infatti, si è avvicinato molto a Mariavittoria nel corso della loro permanenza nel tugurio del Grande Fratello, dove hanno trascorso molto tempo insieme, creando una connessione inaspettata ma molto piacevole.

Tommaso Franchi ha notato l’intesa che si stava creando tra i due e la cosa lo ha profondamente turbato, al punto da minacciare di abbandonare la casa del Grande Fratello. Il nascente triangolo sentimentale ha dato vita a nuove dinamiche tra i concorrenti, e nelle ultime ore, Tommaso e Mariavittoria sono diventati protagonisti di un video che ha scatenato forti polemiche tra il pubblico a casa.

Grande Fratello, pubblico contro Mariavittoria dopo l’incontro in sauna con Tommaso

“Tutto il disagio e l’instabilità di Maria Vittoria si è palesata alle 7 di stamattina. Tommaso le dice “Chiudiamo, basta dimmelo.” Lei gli risponde “Andiamo a letto insieme.” Scusate ma le vostre teorie di Tommaso ossessivo NON REGGONO MANCO PER IL CA***”, si legge a corredo del video pubblicato su X. Il comportamento di Mariavittoria nei confronti di Tommaso ha suscitato forti reazioni da parte del pubblico, soprattutto per il suo atteggiamento insistente e il tono autoritario con cui ha cercato di convincerlo a seguirla a letto.

Molti utenti sui social hanno criticato la sua insistenza, ritenendo che il suo comportamento fosse eccessivo e manipolatorio, soprattutto per non aver minimamente considerato i segnali di rifiuto di Tommaso.

“Lei probabilmente dira Che non è sincera per paura Che lui abbandoni”, “Hai pensato che voleva farlo ragionare nel letto senza telecamere?”, “L’unica che non ragiona è lei. Senza telecamere x tenerlo buono e agganciato”, “Ma cosa devi farlo ragionare? È sufficiente dire la VERITÀ: “non mi piaci abbastanza, voglio chiudere!” e non serve andare sotto le coperte senza microfoni per farlo, lui le ha servito questa possibilità su un piatto d’argento ma lei continua nella sua AMBIGUITÀ”, scrivono ancora alcuni utenti sui social, dove in queste ore Mariavittoria sta ricevendo diverse critiche per via del suo comportamento.

Molla questo ragazzo perché hai veramente stancato con il tuo atteggiamento..#tommavi #grandefratello pic.twitter.com/fM9NejwVYb — Butterfly ✨ (@sunastateofmind) December 6, 2024

“Da che pulpito, vai a letto”, dice Tommaso, ma Mariavittoria si altera e gli risponde “No, andiamo insieme, forza, sono le 7 del mattino”. “Ma che vuoi da me?”, chiede lui scatenando nuovamente il fastidio della giovane che alza i toni: “Vieni a letto, dai veramente”. Ma Tommaso non cede e continua a negarsi: “Non mi devi proteggere da niente, lasciami stare. Mi dici vieni a letto con me, ma in che senso? Che ti accompagno?”.

“A me questo video fa paura. Onestamente credo sia finito il tempo della goliardia e delle ship. Stiamo andando decisamente oltre e qualcuno dovrebbe intervenire”, si legge ancora. Nel filmato Tommaso e Mariavittoria si trovano nella sauna e dopo il loro allontanamento, la concorrente cerca il toscano per chiarire. Ma è stato il modo della dottoressa a far infuriare il pubblico, perché con tono prepotente, impone al giovane di seguirla a letto.