Brutta notizia ad Amici 24. Un allievo sarebbe ormai pronto ad andare via, ala luce di quanto successo nell’ultimo periodo. Lui stesso ha confessato tutto tra le lacrime, scese copiose dopo aver saputo di un altro giudizio impietoso ai suoi danni. Dunque, ormai avrebbe raggiunto una convinzione che lo sta perseguitando e che potrebbe mettere in pratica già nella prossima puntata.

Questo allievo di Amici 24 intenzionato ad andare via spesso è nelle ultime posizioni nelle classifiche della domenica. Anche nella scorsa puntata si è piazzato in fondo alla graduatoria nel torneo degli inediti. E la sua decisione sarebbe ormai proiettata verso l’abbandono del talent show di Maria De Filippi.

Amici 24, allievo pronto ad andare via: “Non sono tanto bravo da restare”

L’allievo non è andato bene nella gara tra i cantanti e si è piazzato ultimo. Terminata la puntata domenicale, come è stato possibile vedere nel daytime di Amici 24, l’allievo ha pianto confessando di voler andare via: “Io ce la sto mettendo sempre tutta con le varie assegnazioni, ma non basta. Sono sempre tra gli ultimi posti, non sono mai stato tra i primi. Forse non sono abbastanza bravo per stare qui“.

Ad essere in crisi profonda è Mollenbeck, il quale ha anche detto di aver fatto “una puntata di m***”. Lo sfogo del cantante è arrivato davanti alla compagna Antonia, la quale invece ha provato a dargli la carica giusta per proseguire la sua avventura. Ma lui sembrerebbe essere intenzionato a mollare, anche perché il rischio sarebbe comunque quello di essere mandato via dalla sua insegnante Lorella Cuccarini.

Non resta che aspettare le prossime puntate di Amici per capire se la volontà di Mollenbeck sarà confermata oppure se proverà ancora ad andare avanti, con la speranza di ottenere risultati migliori.