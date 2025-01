Al Grande Fratello c’è chi può stare tranquillo e godere di news positive, mentre altri dovrebbero iniziare a preoccuparsi seriamente per il loro futuro. Già l’ultimo giorno dell’anno si era saputo qualcosa di specifico, ma adesso sono state fornite ulteriori informazioni a pochi giorni dalla prossima puntata in diretta con Alfonso Signorini.

In casa al mGrande Fratello non tutti possono dormire sonni tranquilli. Ma c’è in particolare una concorrente che starebbe dominando la scena, invece un altro sta continuando a raccogliere risultati tutt’altro che incoraggianti e la sua permanenza nella casa sarebbe sempre più in bilico.

Grande Fratello, una concorrente al top mentre un gieffino rischia grosso

Andando in ordine, al Grande Fratello può essere molto soddisfatta Helena. Infatti, la gieffina è ancora una volta prima in un sondaggio, come riportato dalla pagina X Televoti GF, avendo ottenuto il 71% dei voti. Bene anche Shaila con il 15%, mentre sarebbe in ascesa pure Stefania Orlando, abile a raggiungere il 12% delle preferenze.

Chi se la passerebbe sempre peggio è Bernardo, infatti il fratello di Jovanotti non va oltrre il 2% dei voti ed è quindi relegato all’ultimo posto. Da un po’ di tempo i sondaggi lo danno per spacciato, quindi quando ci sarà la prossima eliminazione potrebbe essere proprio lui il candidato numero uno ad abbandonare per sempre il reality show di Canale 5.

Non resta che attendere i prossimi appuntamenti in diretta per valutare se queste previsioni si riveleranno azzeccate o se ci saranno cambiamenti inattesi.