Situazione sempre tesa al Grande Fratello. Helena ha perso letteralmente la pazienza nelle scorse ore, dicendo cose contro Jessica. La cantante non ha sentito direttamente cosa le ha detto la modella sudamericana, ma quando lo saprà non potrà certamente esserne felice. In casa c’è però chi ha riso davanti alla Prestes, accogliendo con favore quelle sue dichiarazioni.

Nella casa del Grande Fratello Helena ha iniziato a parlare di Jessica davanti ad altri compagni di avventura: Tommaso, Zeudi, Amanda e Stefania Orlando. Ha elencato ciò che non farebbe la Morlacchi e poi l’ha punzecchiata con una battuta che l’artista non potrebbe mai gradire.

Grande Fratello, Helena attacca Jessica

La tensione al Grande Fratello tra Helena e Jessica è aumentata a dismisura nell’ultimo periodo e ora la brasiliana ha voluto fare un elenco delle cose che non le piacciono. E ha fatto una battutina sui ritocchi estetici della cantante, che ha confermato in passato di essersi sottoposta ad operazioni di rinoplastica.

Helena ha esclamato: “Non lavi un piatto, soffi il naso tutto il giorno. Non fai niente. Adesso la nomino perché sta sprecando troppo scottex, il suo chirurgo le ha fatto male il naso. Adesso la nomino perché non la capisco, perché il suono del suo naso non riesco a sentirlo”. E Amanda e Zeudi sono scoppiate a ridere, mentre Tommaso si è trattenuto.

PORC TROJ NON IL CHIRURGO CHE LE HA RIFATTO MALE IL NASOAJHQQJIQ pic.twitter.com/tXU6Mr15cC — 🖤 (@thabratzof) January 1, 2025

Vedremo come reagirà Jessica quando verrà a scoprire le frasi di Helena. Si prospettano ore di enorme tensione e caos al GF.