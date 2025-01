Isola dei Famosi, spunta fuori il nome della campionessa come concorrente. Nelle ultime ore sono uscite una serie di indiscrezioni che riguardano la nuova edizione del reality che sarà trasmessa da Canale5 in primavera. Innanzitutto il programma è stato confermato nonostante il prolungamento del Grande Fratello.

I casting sono già aperti e Gabriele Parpiglia ha lanciato lo scoop su una famosa ex tennista. Stiamo parlando di Camila Giorgi che ha fatto parlare di sé ritirandosi a 32 anni dal mondo dello sport senza fare annunci. L’atleta di Macerata ha raggiunto la posizione numero 26 della classifica mondiale, vincendo quattro tornei e raggiungendo i quarti alle Olimpiadi. È anche la tennista italiana che ha battuto più volte le top ten mondiali.

Camila Giorgi all’Isola dei Famosi 2025, l’indiscrezione

Durante il suo programma radio 100×100 Parpiglia l’esperto di gossip ha dichiarato: “A L’Isola dei Famosi puntano su un nome. È stata una big dello sport italiano, ha avuto l’opportunità di essere 26esima al mondo, può essere e rientra fra i papabili nomi desiderati per la prossima Isola dei Famosi. Le parti si stanno parlando in questo momento: stiamo parlando di Camila Giorgi, che oggi vive in Argentina”.

Naturalmente siamo ancora nel campo delle ipotesi. Non è chiaro se Camila Giorgi diventerà davvero una concorrente dell’Isola dei Famosi. Sta di fatto che si parla di trattative in corso. Ovviamente si parla anche di altri vip, come ad esempio il portiere Loris Karius, la cui partecipazione è strettamente legata alla conduzione di sua moglie Diletta Leotta.

Altri nomi di possibili concorrenti sono quelli dell’ex velina Maddalena Corvaglia, del ballerino Angelo Madonia e della showgirl e modella Sylvie Lubamba. Sulla conduzione Pier Silvio Berlusconi ha affermato: “Aspettiamo un’evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare anche a chi affidare la prossima conduzione”. Dunque è ancora tutto in ballo…

