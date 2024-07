Notizia importante su Andreas Muller e Veronica Peparini. I due sono reduci da mesi pieni di entusiasmo, infatti a marzo sono diventati genitori di due gemelle che hanno chiamato Ginevra e Penelope. Ma ora ecco arrivare per loro la possibilità di mettersi in mostra in un contesto differente. Che farebbe molto felice il pubblico, il quale non vedrebbe l’ora di ammirarli.

Infatti, per Andreas Muller e Veronica Peparini sarebbe arrivata una chiamata molto interessante da un programma televisivo molto atteso. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena, anche se in tanti sono ancora scettici proprio perché sono mamma e papà da soli sei mesi. Ma l’ultima indiscrezione è forte e lascia spazio a ipotesi suggestive.

Andreas Muller e Veronica Peparini, notizia importante dalla tv

A sganciare la bomba è stato il sito TvBlog. Infatti, stando a queste ultime voci, Andreas Muller e Veronica Peparini sarebbero già stati contattati da una trasmissione che comincerà nei prossimi mesi. Avrebbero già fatto un provino e quindi sarebbero in attesa di una risosta. I telespettatori ovviamente sperano che questa possa essere positiva.

TvBlog ha annunciato che la coppia potrebbe approdare nel reality show La Talpa. Andreas e Veronica sarebbero certamente due dei concorrenti più interessanti del programma, che tornerà ad essere protagonista nel piccolo schermo dopo tanti anni di assenza. Staremo a vedere se vedremo davvero gli ex Amici nel cast ufficiale.

La Talpa è andata in onda nel 2004-2005 e nel 2008. La prima edizione è stata presentata da Amanda Lear, mentre successivamente è stata Paola Perego la conduttrice. Ora sarà Ilary Blasi a condurla nel 2025.