Ad Amici 23 era ritenuta una delle favorite al successo, poi per problematiche psicologiche se n’è andata abbandonando la scuola di Maria De Filippi. Nelle ultime ore si è ritornato a parlare di Mew per quanto successo col fidanzato Matthew. Un annuncio è arrivato proprio dal ragazzo, che attraverso i social ha rivelato ai suoi fan la novità relativa alla loro relazione sentimentale.

Dopo Amici 23 Mew ha continuato a viversi la storia d’amore, col fidanzato Matthew che aveva deciso di andarsene assieme proprio per supportarla in quella fase delicata della sua vita personale. E adesso si è registrata una novità importantissima sulla coppia, che ha così ufficializzato in pubblico una decisione che la cantante ha voluto prendere nelle scorse ore.

Amici 23: Mew, la decisione sul fidanzato Matthew

Non sempre sono uscite fuori voci positive sulla coppia nata ad Amici 23. Ora Mew ha voluto fare un passo in avanti nella storia amorosa col fidanzato Matthew, anche se le critiche di alcuni hater non sono mancate. C’è chi sia ormai sicuro che i due si molleranno tra non molto, ma lei ha replicato stando a Novella 2000: “Matthew in molteplici situazioni mi ha letteralmente salvato la vita. Non è solo il mio ragazzo, è il mio migliore amico ed è una persona alla quale sarò per sempre riconoscente”.

La grande notizia è che Mew si è tatuata il nome del partner, appunto Matthew, sul suo braccio. Un gesto di amore totale nei confronti della sua dolce metà, ma in tanti ritengono che ogni volta che ci si tatua il nome del fidanzato poi quella relazione finisce. Ma lei ha aggiunto: “Sarò riconoscente indipendentemente da come andrà la nostra storia d’amore. Non sapete nulla e mai lo saprete”.

A marzo, in occasione della sua ospitata a Verissimo, Mew aveva dichiarato su Matthew: “Un amore a prima vista, andiamo a convivere”. E ora questo ulteriore gesto di amore assoluto.