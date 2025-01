“Abbandonata dal papà appena nata”. C’è posta per te, Enza cresciuta dai nonni: ha trovato il coraggio di farlo

C’è posta per te, la storia di Enza commuove il pubblico. La ragazza ha trovato il coraggi di raccontare il suo doloroso vissuto invitando i nonni in studio. Nonni che l’hanno cresciuta ed ai quali ha rivolto queste parole. Quando è ancora una neonata, il padre lascia la madre che ha solo 18 anni, la bambina viene quindi affidata ai nonni che hanno già cinque figli, ma si danno da fare per crescerla. “Volevo dirvi delle cose che non sono mai riuscita a dirvi. – esordisce la ragazza – Se so cos’è l’amore è solo grazie a voi”.

“Siete stati sempre l’uno la spalla dell’altro, soprattutto nei momenti difficili, in cui non avevamo niente. Siete stati le nostre spalle. Spero un giorno di vivere una more forte come il vostro e di essere almeno la metà di ciò che siete voi. Grazie per avermi insegnato e trasmesso i vostri valori e avermi dato l’infanzia che ogni bambino merita. Non voglio mai più sentirmi dire che non avete fatto abbastanza, perché non è vero”.





C’è posta per te, la storia di Enza commuove tutti

Hanno problemi economici, il nonno fa mille lavori, ma devono fronteggiare gli sfratti, il non riuscire a pagare le bollette: “Però non ho mai invidiato le mie coetanee – dice Enza – non ho mai sentito rabbia, perché sono cresciuta immersa nell’amore della mia famiglia. Oggi avrei voluto accanto a me zia Mary che sicuramente ci sta guardando da lassù adesso. Da quando lei non c’è più sto cercando di fare tutto quello che avrebbe fatto lei, ed è anche per questo che oggi sono qui“.

Poi il regalo, arriva in studio l’attaccante delle juventus Vlahovic, del quale il nonno è grande tifoso. Vlahovic che dice: “Quello che ho visto e sentito è veramente emozionante. Anch’io ho i nonni che mi hanno aiutato tantissimo quando ero piccolo come voi avete fatto con Enza. Per tutto quello che avete fatto, per la forza con cui avete combattuto potete essere esempio per tutti”.

“Siete veramente un’ispirazione per tutti noi”. Poi il calciatore regala al nonno uno zaino pieno di cose bianconere: maglietta, tuta, ciabatte, sciarpa e una crociera per due. Naturalmente la busta si apre e i nonni vanno ad abbracciare questa dolce nipotina.