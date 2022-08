“Non ne posso fare a meno”. Carmen Di Pietro ‘traumatizzata’ dall’Isola: cosa mette nella borsetta

Carmen Di Pietro traumatizzata dall’Isola dei Famosi. L’esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi è finita da un bel po’, ma i segni ci sono ancora. Come per tutti i naufraghi anche per la showgirl vivere tanto tempo in condizioni estreme ha provocato conseguenze evidenti non solo nel fisico, ma anche a livello di comportamenti. Dal momento in cui è tornata alla vita di tutti i giorni, infatti, Carmen non riesce a fare a meno di portare qualcosa di particolare in borsa.

Nonostante ciò alla domanda se rifarebbe l’Isola Carmen di Pietro ha risposto: “Un ritorno? Mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: ‘Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme’. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre”. Rivedremo la showgirl all’Isola per la terza volta? I fan ci sperano. Ma è tutto ovviamente da definire in futuro”. Ora, in un’intervista a TeleSette, Carmen ha spiegato cosa è ‘costretta’ a fare.





Carmen Di Pietro dopo l’Isola dei Famosi lo fa sempre

Sull’Isola dei Famosi Carmen Di Pietro ha sofferto molto la fame. La 57enne di Salerno è infatti abituata a mangiare almeno 250 grammi di pasta al giorno. Uno dei suoi piatti preferiti sono le fettuccine alla carbonara che ama preparare. Ora la showgirl ha spiegato che dopo l’esperienza in Honduras deve mettere sempre un po’ di cibo, come cracker o snack, nella borsa: “Non li mangio ma mi dà sicurezza sapere di avere del cibo con me”.

Naturalmente l’esperienza all’Isola dei Famosi non ha lasciato soltanto strascichi negativi. Carmen Di Pietro ha spiegato di aver migliorato molto il rapporto col figlio Alessandro Iannoni. Anche se da questo punto di vista molti fan mettono in evidenza l’invadenza di Carmen nei confronti del figlio. Sulle fidanzate, ad esempio, l’idea è sempre quella: Alessandro deve prima laurearsi, poi trovarsi un lavoro e solo a quel punto potrà pensare ad una fidanzata.

Carmen Di Pietro dà infatti molta importanza all’istruzione e lei stessa vorrebbe tornare tra i banchi di scuola. Forse potrà realizzare questo suo desiderio partecipando al programma “Back to School”. La seconda edizione dello show sarà condotto da Federica Panicucci e non più Nicola Savino. Intanto Carmen continua a lavorare come speaker radiofonica a Radio Globo dove ama parlare delle tematiche più disparate.

