“Ora cambia tutto”: notizia bomba sul Grande Fratello. L’indiscrezione arriva direttamente da una delle opinioniste del reality show, Beatrice Luzzi. L’ex concorrente, ora al fianco di Cesara Buonamici, è stata ospite ieri a Pomeriggio 5, nello spazio dedicato al programma condotto da Alfonso Signorini. Durante i suoi interventi, Beatrice non è mai banale: offre sempre chiavi di lettura originali e diverse. Anche questa volta non ha fatto eccezione.

Le sue nuove dichiarazioni hanno subito scatenato i fan del GF, come dimostrano le decine di commenti apparse sui social. Da Myrta Merlino si parlava dello scontro tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes, uno dei temi più caldi di questa edizione del Grande Fratello. Uno scontro che ha portato anche a una frattura tra Jessica e Amanda Lecciso. Quest’ultima, infatti, si è schierata dalla parte della fotomodella brasiliana, e a questo proposito Beatrice ha spiegato: “Dopo aver visto alcune clip ho rivalutato alcune cose…”.

“Ora cambia tutto”. Grande Fratello, indiscrezione bomba di Beatrice Luzzi a Pomeriggio 5

“Ho sentito una cosa che ha detto Amanda che, secondo me, è esplicativa del rapporto tra Helena e Jessica”, ha esordito Beatrice Luzzi. “A un certo punto, che poi è lo stesso in cui io stessa mi sono resa conto che Jessica aveva preso un’altra direzione, ci fu una diretta in cui lei trattò Helena, parliamo di circa tre settimane fa, con parole del tipo: ‘Alzati, vai via, sciò sciò’. Jessica aveva iniziato ad assumere questo atteggiamento da bullo e, da lì, anch’io ho dovuto rivalutare il suo comportamento. Probabilmente anche Amanda ha avuto la stessa percezione”.

L’acceso confronto tra Amanda e Jessica è stato al centro della puntata del 16 gennaio. Jessica aveva detto: “Ho avuto modo di vedere dei video stando a casa e ho notato una clip in cui dici: ‘Helena forse è più buona di me perché non ha provato dolore per l’uscita di Jessica’”. E Amanda aveva risposto: “Chiaramente noi ci eravamo già allontanate da un po’, da quando mi ero avvicinata a Luca e a Helena. Per me, però, essere vicina a Luca non escludeva di esserlo anche a te. Ti ho parlato tante volte di quella parte di te che non mi piaceva”.

Jessica aveva replicato: “Non credo. Quando io ho avuto bisogno delle mie amiche accanto, che sono Mariavittoria, Pamela e Shaila, non c’era Amanda. Non sento la necessità di chiarire con te”, conclude la cantante. Lo scontro tra Jessica e Amanda, con Helena sullo sfondo, continua a dividere i fan e alimenta il dibattito sui social, confermando ancora una volta come il Grande Fratello sia una fucina inesauribile di emozioni e sorprese.