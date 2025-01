“Hai vinto tu”. Io Canto Senior: la sorpresa top tra il pubblico, poi l’annuncio inaspettato di Gerry Scotti e la standing ovation

Il secondo appuntamento di Io Canto Senior è andato in onda venerdì 17 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. Prima di rivelare i nomi dei nuovi eliminati, ripercorriamo insieme i momenti più emozionanti di questa seconda puntata, condotta da Gerry Scotti. Il programma, che fa parte del format Io Canto Generation, è dedicato alla scoperta di talenti musicali over 45 e si svolge in quattro puntate registrate a Cologno Monzese.

In giuria troviamo Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Iva Zanicchi e Orietta Berti, mentre i coach sono Anna Tatangelo, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Fausto Leali, Lola Ponce e Mietta. Chiara Tortorella, infine, è l’inviata per R101. I due concorrenti eliminati in questa seconda puntata sono Silvia Siragusa e Alberico Lombardi.

Io Canto Senior, vince Alessandro Rea

Ma cosa ha portato a questa decisione? I giudici sono rimasti sorpresi dalla sua uscita, in quanto Michela era considerata una delle interpreti più talentuose di questa edizione. Come spesso accade, però, il televoto e il giudizio del pubblico hanno ribaltato completamente la situazione. Alessandro Rea ha conquistato il primo posto con 90 punti, grazie alla sua straordinaria performance di Unchained Melody.

La sua esibizione ha suscitato una standing ovation, e subito dopo Gerry Scotti ha deciso di sorprendere il concorrente chiedendo a Chiara Tortorella di chiedere al pubblico un parere sulla sua esibizione. Tra il pubblico in studio c’era anche la moglie di Alessandro, Elisa, che, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “So che non ti aspettavi di vedermi qui perché conosci le mie paure in queste circostanze, conosci la mia riservatezza. Però questo è il tuo momento e io ho voluto essere qui per te, perché, nonostante tutto, il mio sentimento per te è indissolubile. Perciò mi metto da parte e cerco di starti affianco come ho fatto in questi 22 anni. Spacca tutto”.

Alessandro, hai lasciato tutti a bocca aperta 🤩👏🏻#IoCantoSenior pic.twitter.com/1V8cJ9iil8 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) January 17, 2025

Alla fine, Alessandro ha vinto la puntata con 90 punti, regalando un’emozione unica sia al pubblico che ai giudici. I concorrenti si sono sfidati in duetti e hanno cantato brani famosi. Alla fine, Silvia Siragusa e Alberico Lombardi sono stati eliminati dal pubblico, nonostante le buone performance.