“Occhio, occhio, è caduta!”. Attimi di paura e concitazione poco fa al Grande Fratello. L’allarme è scattato in camera da letto. La stanza era affollata di concorrenti, quando improvvisamente si è verificato un incidente. Javier Martinez è stato il primo a notare il pericolo e ha cercato di avvisare gli altri. È stato il caos.

Oltre al pallavolista argentino, in stanza c’erano Maxime Mbanda, Giglio ed Emanuele Fiori. “Occhio, occhio!”, ha gridato Javier. Subito, Luca Giglioli si è abbassato per schivare l’impatto, mentre Max è rimasto quasi paralizzato davanti alla scena. Lele, invece, non ha fatto in tempo nemmeno a girarsi. È stato davvero questione di attimi. L’incidente ha impressionato molto gli inquilini, ma anche il pubblico a casa.

“Occhio, occhio è caduta!”. Grande Fratello, paura in camera da letto: l’incidente e Giglio subito a terra

Mentre i concorrenti parlavano tra di loro, una lunga asta è caduta dalla parete sul pavimento. Fortunatamente, in quel momento non c’era nessuno in quel punto della Casa, ma la scena ha comunque suscitato paura: “Lele pensava che Javier scherzasse, quando a momenti stava per cadere un infisso in testa a qualcuno… Giglio che si butta a terra”, scrive un utente su X sotto il video, diventato intanto virale sui social.

Il programma sta logorando psicologicamente i concorrenti, come dimostrano anche alcune reazioni delle ultime settimane. Ma anche la casa sembra soffrire. “Sta casa cade a pezzi…”, commenta un altro utente. “E li vogliono tenere lì dentro fino a maggio? Praticamente non resteranno nemmeno i muri”. Infatti, nell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del programma.

“Questa edizione del Grande Fratello durerà ancora a lungo. Nelle prossime settimane il gioco si farà ancora più duro, con eliminazioni sempre più frequenti, e presto arriveranno nuovi concorrenti con altre storie da raccontare”, ha dichiarato Signorini. Parole che hanno suscitato perplessità tra i telespettatori, molti dei quali sui social si sono interrogati sulla reale possibilità di estendere il programma, vista la difficoltà nel mantenere alta l’attenzione del pubblico. Come riporta il sito Movieplayer, “il prolungamento del Grande Fratello potrebbe essere una strategia per recuperare ascolti e fidelizzare il pubblico, ma rischia di compromettere la tradizionale programmazione Mediaset”.