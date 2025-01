Amici 24, in attesa della prossima puntata (e del serale, sempre più vicino), uno degli allievi è crollato in un pianto disperato tanto che è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi (che pare sia stata mandata chiamare) per provare a riportare un po’ la calma. Non è la prima volta che scene del genere si verificano in questa stagione, ma stavolta fa un po’ più male perché a crollare è stato uno degli idoli del pubblico.

“Questa è l’ennesima mazzata. Ma io non sto bene, sono troppi giorni che tengo tutto dentro, ma non sto proprio bene. Io sono fatto così. Preferisco fare un passo indietro e capire cosa non sta funzionando. Io non lo sto riuscendo a capire, per questo sono arrivato a questo punto”. La crisi di Luk3 è apparsa profonda al punto da spingere Maria De Filippi ad intervenire.





Amici 24, Luk3 in crisi: “Sto male da un po’ di giorni”

Alla padrona di casa ha confessato: “Sto male da un po’ di giorni, è da grandissimi cogl*oni questa cosa che sto per dire: quello che volevo, non sta riuscendo. Mi pesa anche il fatto che quando mi esibisco mi si dica che faccio canzoni solo leggere. Vorrei avere le idee più chiare ma non ce le ho. Qui è passata anche gente più piccola di me e ho visto che ce l’ha fatta. Mi chiedo se è questo il momento in cui posso dare il massimo”.

Maria De Filippi ha risposto: “Se tu fai musica per credere in te stesso ed hai un’esigenza di comunicare le cose, noi abbiamo un mezzo che è diverso, non siamo una casa discograca, è la televisione. Qui hai la possibilità di fare musica in corrispondenza alle necessità. Questo pezzo è uscito, ma in questo momento ti rappresenta più l’altro, facciamolo. Usciamo con l’altro. Io son contenta, perché corrisponde ad un momento che abbiamo passato insieme. Se non lo fai a 17 anni, quando lo fai?”.

I commenti del pubblico non sono tutti benevoli con il ragazzo: “Arriva terzo e piange, ovviamente subito interviene Maria per consolarlo, Nicolò penultimo, ultimamente sempre buttato giù da tutti e mai una volta che qualcuno lo abbia chiamato per consolarlo. Io sempre più esterrefatta da tanta palese disparità”.