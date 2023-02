Il momento è difficile: per Antonella Fiordelisi sono giorni complessi al GF Vip. La storia con Edoardo Donnamaria è entrata in un vicolo cieco: nonostante tra i due ci sia attrazione e dicano di amarsi, stanno distruggendo tutto con una serie di accuse reciproche. Anche la casa si è divisa tra chi sta dalla parte dell’uno e che sostiene l’altra. La spadista è scoppiata a piangere più volte in puntata soprattutto quando è stata accusata da Donnamaria di fingere.

Il giorno successivo si è svegliata scura in volto e mentre si trovava in giardino a parlare con Sarah Altobello ha promesso vendetta: “Giuro che mi rialzerò e mi vendicherò”. Una frase che non è passata inosservata agli spettatori del GF Vip che, sui social, hanno commentato l’episodio. Infatti la spadista ritiene di essere stata bullizzata dal gruppo di amici del suo fidanzato (composto principalmente da Oriana Marzoli, Luca Onestini, Giaele De Donà e Nicole Murgia).

GF Vip, Antonella Fiordelisi caccia Luca Onestini dal confessionale

Successivamente ha litigato con molti dei suoi coinquilini: in sequenza ha detto a Nicole Murgia di trovarsi un lavoro, poco dopo a Giaele De Donà che è un’ameba. Più tardi a Milena Miconi di smetterla di parlare di lei a Micol Incorvaia che è famosa solo per aver finto di stare con Edoardo Donnamaria. Ma non è finita perché a Oriana Marzoli ha urlato di “continuare a parlare di lei in spagnolo”, ad Alberto De Pisis di fare branco contro di lei e infine ad Edoardo Tavassi di godere nel vederla in difficoltà.

Insomma è chiaro che per Antonella Fiordelisi sono ore difficili e, probabilmente, non riesce a dare una spiegazione a tutto quello che le sta accadendo. L’ultimo episodio che la vede protagonista è una sceneggiata con Luca Onestini. La spadista è stata vista cacciare l’ex tronista dal confessionale. Lo ha allontanato dal confesionale per entrare al suo posto e scagliarsi contro il gruppo. “Mi avete stufato, parlate di altro!”, ha urlato la spadista. Onestini è rimasto senza parole, incredulo davanti agli altri inquilini, che sono scoppiati a ridere: “Ti hanno cacciato fuori!”, hanno esclamato gli altri.

“Peccato non lo abbia cacciato dalla casa… Sarebbe stato il top”, ha commentato un utente su Twitter. “Io la sposerei solo per questa scena”, ha scritto qualcun altro. In difesa di Antonella Fiordelisi si è schierato il padre Stefano che ha commentato il possibile ingresso al GF Vip di Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato della figlia: “Cioè fatemi capire – ha scritto l’uomo – dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei. Spero che la notizia non sia vera”.