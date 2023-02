GF Vip 7, scontro davanti a tutta la casa tra Antonella Fiordelisi e Milena Miconi. Tra le due protagoniste la tensione era salita dopo le nomination arrivate lunedì sera. Nomination che Milena aveva così motivato: “Dovrebbe migliorare alcuni aspetti del suo carattere, in quanto determinate insinuazioni nei confronti di un “partner” possono realmente ferire”; e che Antonella non aveva affatto gradito. Nelle ore scorse c’è stato un nuovo faccia a faccia.



È successo dopo che Antonella a sbottato dicendo a Milena, e altri: “Fiera di non essere come voi”. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia Milena che invitato Antonella a fare nomi prima, attaccandola poi in maniera diretta: “Per te è importante il gioco, a me non ne frega niente”. A quel punto Antonella Fiordelisi ha replicato, chiedendo alla coinquilina perché abbia deciso di accettare il Grande Fratello se non è interessata al gioco.

Leggi anche: “È quello che si merita”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi: piovono accuse dopo la puntata





GF Vip 7, scontro tra Antonella Fiordelisi e Milena Miconi



Senza giri di parole l’attrice ha replicato piccata: “Sono problemi miei perché sono qua”. Durissima la reazione dei fan, schiarati in blocco contro Antonella: “Fuori Antonella non se ne può più!!! Attacca tutti, non porta gioia, non sa vivere in comunità deve fare la protagonista, non sa essere né umile ne sa rimettersi in questione, non è affatto matura e non è affatto un “grande fratello” dai che palme avere una così in casa”.



E ancora: ““Che scempio ieri sera! Antonella non ha capito che ha sbagliato! Per quanto Antonino cercasse di farla ragionare e di farle ammettere anche per quietare gli animi in casa di (tutti) e soprattutto perché, appunto, sono argomenti delicati da affrontare sia lì dentro che fuori quella casa, lei imperterrita a non voler neanche calare le ali per un istante non so se mi sono espressa bene, se ho fatto capire cosa intendo”.



“Vi giuro io solo a sentirla urlare ogni giorno da casa mia, mi urta il sistema nervoso e non ne posso più, figuriamoci questi poveri ragazzi che devono subirla ogni giorno!! Spero dica qualcosa contro il regolamento senza accorgersene, squalificandola all’istante!! Stanotte piangeva istericamente e si sbatteva contro chiunque dicendo che i suoi coinquilini fossero lo specchio della società, attaccando anche Milena che è davvero una bravissima persona”.