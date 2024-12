Ancora una grande notizia per Bianca Guaccero, dopo il trionfo a Ballando con le stelle e le voci di nozze lampo con Giovanni Pernice, arriva una bellissima novità dal punto di vista lavorativo: la conduttrice sarà tra i conduttori di uno dei programmi di punta, di sicuro il più atteso dell’anno, dell’inverno di casa Rai. Nei giorni scorsi Bianca aveva fatto parlar di sé per il tatuaggio di coppia con il maestro Pernice.

Nel dettaglio si sono scritti la data 21/12/2024 nella parte interna del polso. Nessuna didascalia, nessun disegno e nessuna decorazione perché è un giorno che parla da solo. È quello in cui hanno vinto Ballando con le Stella. “Una data incancellabile”, ha scritto Bianca Guaccero nella Storia che mostrava il tatuaggio accanto all’emoticon di una medaglia.





Sanremo, Bianca Guaccero tra i conduttori di Prima Festival

Bianca che è ora è stata chiamata Carlo Conti che, durante l’edizione odierna del Tg1 delle 13.30 ha annunciato i nomi di chi condurrà il Prima Festival di Sanremo: “Sì, ormai c’è questo filo diretto tra gli annunci Sanremesi e il Tg1 e di questo vi ringrazio. È il momento di annunciare i conduttori del Prima Festival”.

“Appuntamento che anche quest’anno ci sarà e darà il via a tutta la settimana festivaliera e sarà anche il passaggio tra il vostro tg delle 20 e il Prima Festival. Quest’anno sarà condotto dalla bellissima Bianca Guaccero, dall’effervescente Gabriele Corsi e della modernissima Maria Sole Pollio che sarà l’inviata al Teatro Ariston dove sentirà le emozioni dei cantanti”.

La giornalista del Tg1, ha poi chiesto a Carlo Conti se ci saranno altre novità in merito alla parte introduttiva del Festival: “Sarà come sempre un appuntamento importante, perché darà dei numeri importanti sul Festival, le tendenze, i commenti sui social, i followers che seguono i cantanti in gara sarà un modo per sentire qualche istante prima della manifestazione, le emozioni, le tensioni e le aspettative anche dei cantanti in gara”.